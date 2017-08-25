Взрыв в Киеве: Порошенко наградил нацгвардейца за помощь пострадавшей

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КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Бойца Нацгвардии, оперативно оказавшего первую помощь женщине, пострадавшей накануне в результате взрыва в центре Киева, наградили.

По данным полиции, в четверг днем неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в Киеве, три человека пострадали. ЧП произошло недалеко от открытой по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставки военной техники. В Совете нацбезопасности и обороны не исключили версию теракта, однако полиция Киева возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство". СМИ сообщили, что пострадавшими оказалась семья украинского военного, который воевал в Донбассе.

Как отметил Порошенко, боец Нацгвардии Сергей Добровольский спас женщину, которая пострадала от взрыва на улице Грушевского.

"Я был приятно удивлен профессиональностью действий военнослужащего: Сергей не растерялся, взял ситуацию под контроль и оказал первую необходимую помощь… Наградил Сергея Добровольского медалью "За спасенную жизнь" – одной из самых христианских и самых почетных государственных наград", — написал Порошенко в пятницу в Facebook.

Президент также подтвердил, что в результате взрыва пострадала семья украинского военного.