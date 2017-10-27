Переяслав без Хмельницкого. Куда идет Украина

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Если ехать через древний (первое упоминание датируется 907 годом) город Переяслав-Хмельницкий в сторону Киева, то уже давно можно видеть на повороте странную табличку с указателем, наполовину замазанную черной краской. Слово "Переяслав" видно, а слово "Хмельницкий" – пало жертвой "художников"-активистов.

А в четверг 26 ноября депутаты Переяслав-Хмельницкого горсовета на сессии проголосовали за возвращение городу исторического названия (другими словами, за вычеркивание из названия имени гетмана). Теперь последует обращение в Киевский облсовет с просьбой внести представление в Верховную Раду о переименовании города.

Показательная история для нынешней Украины. Богдан Хмельницкий – сложная историческая фигура, но ассоциируется, прежде всего, с воссоединением Украины с Россией. Именно здесь в 1654 году была созвана Переяславская Рада и принята присяга на верность царю Алексею Михайловичу.

Не приходится удивляться, что объявившие себя единственно правильными патриотами национал-активисты объявили настоящую войну памяти о "пророссийском" гетмане.

Проявления этой войны видны не только на дорожной табличке на въезде в Переяслав-Хмельницкий. В Чернигове не пожалели сил и средств для того, чтобы развернуть памятник гетману на 180 градусов – чтобы стоял спиной к Москве. На реконструкцию монумента мэрия выделила 700 тысяч гривен.

В Черкассах красно-черной краской "пометили" памятный камень, установленный на месте замка, в котором Богдан Хмельницкий написал письмо русскому царю письмо о победах над "ляхами" и о желании украинского народа соединиться с Россией…

Hist.msu.ru Письмо Богдана Хмельницкого Алексею Михайловичу

И не одно такое письмо было написано: реестровые казаки начали искать помощи православного царя еще в 90-х годах XVI века (и если активисты пороются в архивах, то… много их ждет открытий чудных).

Причины искать защиты были достаточно веские: украинцы на землях, входящих в состав Речи Посполитой, испытывали национальный и религиозный гнет – и речь шла о том, чтобы православный царь принял в подданство православное население Украины.

Не будем вдаваться в подробности, но отметим, что обращений к царю было несколько, Россия не сразу пошла навстречу, опасаясь немедленной войны с Польшей. И только в 1653 году Земский собор в Москве принял решение о принятии в подданство русского царя Войска Запорожского.

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"Да в прошлых годех присылал ко государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Русии запорожской гетман Богдан Хмельнитцкой и все Войско Запорожское посланников своих многижда, что паны рада и вся Речь Посполитая на православную христианскую веру греческаго закона и на святые божии восточные церкви востали и гонение учинили большое. И их, запорожских черкас, от истинной православной християнской веры, в которой они издавна живут, учали отлучать и неволить к своей римской вере. И церкви божии запечатали, а в ыных учинили унею, и всякие над ними гонения, и поругания, и злости нехристиянские чинили…", – говорится в решении собора (и из этого отрывка становятся понятными мотивы "запорожских черкас").

Hist.msu.ru Решение Земского собора о воссоединении Украины с Россией

Как понятны сейчас мотивы их беспамятных потомков, готовых отказаться и от своей истории, и от веры отцов и дедов ради сладкой "евромечты"… Лишь бы подальше от России. После объявления Украиной независимости в 1991 году местные казаки торжественно… "взяли назад" клятву, данную более трех веков тому назад.

Как видим, процесс начался не вчера. И первая попытка "вернуть историческое название" городу была в 2000 году, но тогда местные власти собирались провести референдум (не получилось). Теперь народ уже не и спрашивают, а только поясняют на сайте горсовета, что немедленно после переименования менять документы местным жителям не придется – этим их, дескать, "только пугают".

Среди горожан полного единодушия относительно необходимости удаления от Москвы не наблюдается. Многие понимают, что с отказом от названия Переяслав-Хмельницкий (между прочим, тоже уже исторического – с 1943 года) город теряет и туристическую привлекательность. Ведь и многочисленные музеи, вероятно, придется со временем закрыть.

Однако каких-то протестов со стороны трезвомыслящих жителей города ожидать не приходится. Они понимают, что выступать "за Россию" сегодня просто опасно.

Впрочем, пока еще Богдан Хмельницкий в официальном украинском пантеоне – его портрет на денежных купюрах, памятники гетману стоят во многих городах, в том числе и в Киеве, его имя носят улицы и площади… Но начало положено: "радикал-патриоты" начинают вычеркивать Хмельницкого из новой версии украинской истории. Почему-то кажется, что история эта будет печальной…