Бондаренко: европейские лидеры чаще ездят в Москву, чем в Киев

РИА Новости Украина

18 октября президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович совершила двухдневный визит в Москву и встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи планировалось подписание нескольких документов, в частности, протоколов о сотрудничестве МВД двух стран и о реадмиссии. Также стороны обсудили сотрудничество в экономической сфере, энергетике.

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Однако политолог, руководитель фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко обращает внимание на то, что издание "Украинская правда", анонсируя визит Китарович в РФ, сообщило: "лидеры стран ЕС в последние годы практически не посещают Москву".

Бондаренко пишет у себя в Facebook, что не нужно выдавать желаемое за действительное.

"В 2015 году приезжал премьер-министр Греции Ципрас, в 2016-м — глава правительства Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан. В 2017 году на экономическом форуме в Санкт-Петербурге побывал канцлер Австрии Кристиан Керн", — отмечает политолог.

Политолог с иронией продолжает, "а потом маленький зверек заворачивает его в фольгу…".

"10 февраля 2017 — визит президента Словении Пахора. 2 мая 2017 — приезд в Сочи Ангелы Меркель. В 2016 году Москву посетил президент Финляндии Саули Ниинисте, и это был его седьмой визит в РФ за три года. В мае 2015 году в Москве побывал президент Чехии Милош Земан. В 2016 году Петербургский экономический форум посетил премьер Италии Маттео Ренци. Еще в этом году запланирован визит в Москву президента Кипра Никоса Анастасиадиса, а 20 сентября сообщено о подготовке визита Эмануэля Макрона", — напоминает Бондаренко.