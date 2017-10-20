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    Россия

    МИД РФ заявил об "ущемлении русскоязычного населения Украины"

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    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает международное сообщество не допустить поражения в правах русскоязычного населения Украины.
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Официальная Москва призывает международное сообщество не допустить поражения в правах русскоязычного населения Украины в связи с новым законом об образовании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина
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    Таким образом российский дипломат прокомментировала появившуюся в ряде украинских СМИ информацию о том, что в законе Украины "Об образовании" могут быть введены особые преференции для венгерского и других языков Евросоюза.

    "Настойчиво призываем международное сообщество не допустить поражения в правах русскоязычного населения Украины, осудить действия киевских властей, нарушающих Конституцию Украины, свои международные правозащитные обязательства (по Международному пакту о гражданских и политических правах, Конвенции ООН о правах ребенка, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, Европейской хартии о региональных языках и языках меньшинств, Конвенции ООН о борьбе с дискриминацией в области образования) и потребовать от них обеспечить соблюдение прав всех без исключения национальностей, проживающих на территории Украины", — сказала Захарова. Ее ответ опубликован в пятницу вечером на сайте российского дипведомства.

    По словам Захаровой, в Москве вызывает серьезную озабоченность тот факт, что "один из государствообразующих народов Украины — русский, лишится возможности получать знания на удобном и привычном родном языке".

    "Иначе как дискриминацией и языковым расизмом такие шаги не назовешь. Словом, киевская власть лишь усугубила ситуацию", — констатировала Захарова.

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    Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

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