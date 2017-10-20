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    МИД Финляндии о снятии санкций с РФ: ЕС интересно предложение по Донбассу

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    США - Россия: санкции преткновения (580)

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    Европа установила санкции в отношении России в связи с ситуацией в Украине, Москва вскоре ввела ответные меры. С тех пор санкции неоднократно продлевались.
    Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Глава МИД Финляндии Тимо Сойни, говоря о возможности постепенного снятия с России санкций, рассказал, что Евросоюз заинтересовала инициатива Москвы о миротворцах в Донбассе, но она требует изучения.

    Президент Украины Петр Порошенко на 72-ой Генеральной ассамблее ООН. Архивное фото
    Facebook Петра Порошенко
    Миротворцы на Донбассе: вам быть или не быть?

    Европа установила санкции в отношении России в связи с ситуацией в Украине, Москва ввела ответные меры. С тех пор санкции неоднократно продлевались, а в ЕС заявляли, что они будут отменены только после выполнения Россией минских договоренностей.

    "Не хочу спекулировать на эту тему: пока, как видите, главы МИДов ЕС не раз единогласно продлевали действие пакетов санкций на последующие шесть месяцев. Хотя, конечно, российская инициатива относительно миротворцев на востоке Украины вызвала определенный интерес в Евросоюзе. И мы хотим услышать больше", — сказал он в интервью газете "Коммерсантъ", отвечая на вопрос о возможности постепенного снятия санкций.

    По словам Сойни, российское предложение рассматривается. "Страны ЕС его не отвергли, но нам нужно его изучить", — добавил он.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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