Бондаренко: государство не в состоянии управлять облэнерго

РИА Новости Укриана — радиостанция "Голос столицы"

Государственные пакеты акций "Днепроэнерго" и "Днепрооблэнерго" купила компания Ornex, входящая в группу СКМ олигарха Рината Ахметова.

По 25% акций двух энергетических предприятий выставил на продажу на фондовой бирже Фонд государственного имущества Украины. В ведомстве сделкой, общая сумма которой составляет более 1,7 миллиарда гривен, удовлетворены. Теперь готовят к продаже нереализованные 25% госакций трех энергокомпаний – "Донбассэнерго", "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго".

Политические аспекты приватизации облэнерго проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Кость Бондаренко.

(текст публикуется на языке оригинала)

На проведенні успішної приватизації в Україні наполягає МВФ. Однак впродовж трьох років зробити цього не вдається. І ось лише за один місяць продали акції п’яти енергокомпаній Ринату Ахметову. Як ви це поясните, адже раніше влада оголошувала курс на деолігархізацію?

— Я б не став тут шукати політичний контекст, насправді контекст економічний – продається тим, хто готовий купити, продається тим, хто готовий вкладати гроші. В даній ситуації Ахметов є одним з найбагатших громадян України і, відповідно, не дивно, що він, а у нього, також не секрет, є інтерес в енергетичній сфері, що він придбав ці підприємства.

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Продаж енергогенеруючих компаній анонсували давно, чому держава не хоче контролювати цей сегмент?

— Річ в тому, що є питання ефективного господарювання, ефективного господарника. Якщо держава сама не здатна на сьогоднішній день виконувати функції ефективного господарника, відповідно, вона шукає того, хто міг би це зробити. Плюс до всього, державі потрібні гроші. Цих грошей на сьогоднішній день немає. Що стосується того, що в одні руки, якщо немає заперечень в АМКУ, то, я думаю, що немає якихось проблем із самою справою.

Чи не буде обурення від європейців? Цікава ситуація виходить: більшість облгазів належать групі компаній Дмитра Фірташа. І саме відсутністю конкуренції на цьому ринку обурюються в Європейському енергетичному співтоваристві. А більшість енергокомпаній під контролем іншого бізнесмена Ріната Ахметова нікого не бентежить?

— Європейське енергетичне товариство в даній ситуації має турбувати лише одне – щоб виконувався третій енергопакет. Він не виконується. Очевидно, якщо Україна не буде виконувати третій енергопакет, а в ньому йдеться і про те, що потрібно розділити транспортерів і постачальників енергоресурсів, чого не зроблено в Україні.

Напомним, цирковой деятель Николай Кобзов считает, что цирки нельзя передавать в частную собственность, поскольку нынешнему бизнесу такой вид искусства не интересен, и заведения просто перепрофилируют.

Ранее экс-глава Фонда госимущества Украины Александр Рябченко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в рамках приватизации не стоит выставлять на первую продажу объекты, которые, по мнению правительства, являются наиболее инвестиционно привлекательными.