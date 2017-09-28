Кость Бондаренко: Украина становится Албанией времен страшного диктатора

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министерство образования и науки Украины рекомендует школам провести урок памяти УПА на День защитника Украины, который празднуют 14 октября.

Новый для Украины праздник учрежден указом президента Петра Порошенко три года назад.

"В общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях рекомендуем провести по случаю Дня защитника Украины и 75-летия начала формирования Украинской повстанческой армии урок защитников, экскурсии в исторические, краеведческие и другие мемориальные музеи, места памяти, связанные с Украинским освободительным движением", – сказано в методических рекомендациях, опубликованных на сайте министерства в рекомендациях.

Естественно, что рекомендации разработаны Украинским институтом национальной памяти.

Также советуют провести в школах встречи с ветеранами УПА или участниками АТО, просмотр кинофильмов, воспитательные часы, дискуссионные площадки и другие тематические мероприятия.

Минобразования рекомендует такие формы проведения урока: фестиваль мультимедийных презентаций "Мы боремся за Украину: истории воинов УПА и АТО"; повстанческая платформа "Свобода дороже жизни" (мысленная подготовка и утверждение главных идейных документов УПА); урок-реконструкция "В тренировочном лагере" (воспроизведение обучения в лагере старшинской подготовки); школа выживания "Задача — выдержать и не предать" (исследования методов психологической и физической подготовки, конспирации, шифрования, передачи информации, разведка и отслеживание агентов НКВД и гестапо).

Ничего неожиданного, по большому счету не случилось. В Плане мероприятий по национально-патриотическому воспитанию молодежи на 2017 год, завизированном премьер-министром, черным по белому сказано: чествование героев борьбы украинского народа за независимость и территориальную целостность Украины, а также привлечение детей и молодежи к воспроизведению исторических событий, связанных с историей борьбы за независимость Украины.

Новации в патриотическом воспитании школьников РИА Новости Украина прокомментировал политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

Насколько оправдана идея говорить с детьми в День защитника исключительно об Украинской повстанческой армии?

– У руководства Института национальной памяти существует целый ряд комплексов, которые проистекают из необходимости, как они считают, насаждения "галицкой модели" истории в общеукраинский контекст.

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В этом отношении сторонники "галицкой модели" развития Украины делают больше ошибок, чем в свое время сторонники "донецкой модели". Данное решение тоже лежит в этом контексте, поскольку Украинская повстанческая армия была все-таки региональным, а не общеукраинским явлением. Это первый момент.

Во-вторых, в украинской истории "до сих пор не все так однозначно", как любят говорить пользователи соцсетей. Соответственно в данной ситуации просматривается такой момент: если раньше в школах были уроки, посвященные Великой Отечественной войне и подвигам в Великой Отечественной войне, то сейчас происходит попытка заменить один исторический процесс (ВОВ) другим хронологически совпадающим процессом – деятельностью Украинской повстанческой армии и вместо одного пантеона героев навязать другой пантеон героев. И пытаются действовать достаточно системно, достаточно планомерно, начиная со школьной скамьи.

Я думаю, что именно это лежит в основе инициатив Института национальной памяти.

В школах рекомендовано проводить исторические реконструкции. Вам это не напоминает игры в "Зарницу"?

– Все делается по старым лекалам, которые использовались в разных странах с разной эффективностью. Кто-то использует их для "Зарниц", кто-то – для игры в героев УПА и энкаведистов.

Но эти "ролевые игры" на самом деле являются одним из элементов воспитательного процесса и тоже содействуют формированию новой концепции, которая будет насаждаться через промывку мозгов.

Как подобные уроки могут быть восприняты детьми и родителями, ведь в школах учатся не только этнические украинцы, но и поляки, и евреи?

– О них сегодня на самом деле мало кто думает. Сегодня украинское руководство занято построением не украинской политической нации, а украинской этнической нацией, используя лекала, которые признаны негодными для создания политических наций еще 50-70 лет тому назад. Просто тем, кто у нас отвечает за этот процесс, об этом забыли сообщить.

Не думаете ли вы, что наши ближайшие соседи, в частности Польша, будет не в восторга от подобных инициатив?

– Как показывает опыт закона об образовании, о соседях у нас практически не думают. У нас так увлеклись строительством "стены имени Яценюка", что решили продлить ее и на границу с Белоруссией, и на границу с Польшей, и на границу с Венгрией и так далее, намереваясь полностью оградить Украину и создать здесь большую Албанию времен Энвара Ходжа (политический деятель социалистической Албании в 1944—1985 годах – Ред.).

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Энвар Ходж фактически перессорился со всем миром и жил в замкнутом автократическом обществе. В Украине сейчас выстраивается тоже такое замкнутое общество, когда не думают о том, что думают соседи.

Думают только про одно государство – Соединенные Штаты Америки, чтобы только получить кредиты. А если Венгрия не может дать кредиты, зачем мы будем обращать внимание на венгерское меньшинство и на ту же Польшу?