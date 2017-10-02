Спиридонов: три главных вопроса Испании после референдума

РИА Новости Украина

В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого было заблокировано Конституционным судом страны.

Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование, в день референдума удалось закрыть еще порядка 300 участков. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения между полицией и гражданами. Со стороны правоохранителей пострадали 33 человека, со стороны гражданских — 844.

По последним данным, в ходе столкновений с полицией в автономии пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

На ряде участков голосование все же прошло. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон после референдума заявил, что каталонцы добились своего права на суверенитет.

По имеющимся данным, результаты референдума в Каталонии уже вполне очевидны — уверенно победили сторонники отделения, за счёт активизации протестного электората, отметил на своей странице в Facebook политический эксперт Николай Спиридонов.

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Теперь актуальны, считает он, три основных вопроса.

"1) Решится ли Президент Женералитета (Правительство) Каталонии Карлес Пучдемон и его ближайшее окружение провозгласить независимость?

2) Если да, то как отреагирует официальный Мадрид? Начнёт АТО (войну) или нет?

3) Как отреагируют основные внешние силы (ЕС, США, Китай и др.)?" — перечислил политолог.

Спиридонов предполагает, что ответы на все эти вопросы мы получим в течение ближайшей недели, максимум двух.