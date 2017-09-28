Жданов: для введения ЧП в стране могут сжечь еще один склад боеприпасов

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

Кардинальные изменения ситуации безопасности в СНБО связывают с российской агрессией против Украины и боевыми действиями в Донецкой и Луганской областях, которые определили необходимость коренной интенсификации этой работы.

В ведомстве поясняют, что в утвержденном документе были обновлены принципы и приоритеты государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны во время чрезвычайного или военного положения. А также он определяет, какие возможности у страны есть в условиях ситуации с нарушением безопасности, которая сейчас сложилась вокруг Украины.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что это нужно было сделать сразу, как только появился Закон об обороне, чтобы его регламентировать.

"Но в условиях нынешней обстановки, естественно, мы его воспринимаем с оглядкой на события, либо происходящие в стране, либо ожидаемые в стране. Чрезвычайное положение предусматривает довольно большое ограничение прав и свобод для граждан и для различных общественных институтов: запрет митингов и собраний, включая цензуру печати, ограничения внутреннего и внешнего перемещения лиц, расширение полномочий правоохранительных органов по контролю, может вводиться комендантский час, могут устанавливаться зоны, въезд в которые возможен только по особому разрешению, то есть это система блок-постов.

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Фактически чрезвычайное положение от военного отличается только тем, что вооруженные силы не приводятся в высшую степень боевой готовности", — сказал Олег Жданов в комментарии РИА Новости Украина.

По мнению эксперта, вводя концепцию, президент готовится либо оттянуть выборы, либо провести их в каких-то ограниченных рамках.

"Для того чтобы исключить маневр электората в плане "Не проголосуем за тебя". Поскольку на сегодняшний день, как я понимаю, особенно послушав речь президента в парламенте, Порошенко выставил себя на продажу — кто поддержит.

Он сказал, что есть газотранспортная система Украины. От которой зависит успех или неуспех американской экспансии на рынок энергоносителей, и в комплекте идет Петр Алексеевич — вечный президент Украины.

Кто даст больше? И фактически участники тендера — это, с одной стороны, Германия и Россия, которые идут в спарринге, а с другой стороны — Соединенные Штаты", — полагает Жданов.

При этом эксперт склоняется к мысли, что президент с легкостью может ввести чрезвычайное положение в стране и найти для этого необходимые поводы.

"Сожгите еще один склад – Брюховичи на западной границе – и введите чрезвычайное положение. Скажите, что страна наполнена шпионами, и что у нас тут полная "непонятка". И для того, чтобы навести порядок, мы вводим чрезвычайное положение. Вот и всё", — сказал Жданов.