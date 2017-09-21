Эксперт: критическое время для экономики Украины – впереди

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Выход Украины на внешний рынок заимствований и размещения еврооблигаций на три миллиарда долларов позволит снизить нагрузку на госбюджет в пиковый период выплат по внешним долгам. Первое за три года успешное размещение суверенных еврооблигаций Украины стало свидетельством серьезного интереса инвесторов к Украине.

Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал новый выпуск 15-летних евробондов на три миллиарда под 7,375% годовых.

Выход Украины на рынки заимствований после длительного в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор экономических программ Украинского института Будущего Анатолий Амелин.

Это индикатор положительных изменений в стране?

– На самом деле, это изменение отношения иностранных инвесторов, и в первую очередь фондов к Украине.

Но здесь давайте будем честными, три миллиарда долларов для Украины все-таки существенная сумма, но для глобального финансового рынка это незначительная сумма.

Глобальный рынок, превышает его ликвидность два триллиона долларов. Для этой суммы три миллиарда — маленькая часть и более того, давайте посмотрим, кто выступил инвестором. Как правило, в украинские бонды инвестируют фонды и в фондах есть структура портфеля, которая предусматривает наличие небольшого сегмента для высокорисковых активов. Ставка, по которой Украина привлекла заимствования, достаточно высокая для европейского рынка, но для Украины в целом это хороший сигнал, потому что Украина попадает опять на карту инвестиционных фондов.

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На нас стали обращать внимание, это неплохо.

Действительно ли эта финансовая операция такая значимая и успешная, как уверяет и президент и премьер? В чем ее суть?

– На самом деле, в 2019 году у Украины будут пиковые выплаты по внешним обязательствам. Премьер в своем выступлении это упоминал. И я могу сказать, что именно 2019 год для украинской экономики может быть очень критический. Потому что суммы выплат могут привести к тому, что ресурсов для этих выплат мы можем не иметь. Они больше, чем собственные средства НБУ, ведь ЗВР состоят из денег украинских и денег, которые мы сейчас формируем за счет МВФ.

То есть, если мы не будем привлекать инвестиции, если не будет в Украину приходить валюта, мы можем реально стать перед угрозой дефолта. Таким образом, то что сейчас было сделано, это хороший шаг, чтобы растянуть в периоде выплаты, снизить пиковую нагрузку на 2019 год и в данном случае снизить риски для украинского государства и украинской экономике. То есть, в этом контексте и премьер, и президент правильно говорят.

Почему три года Украина не выходила на международный рынок капитала?

– Запрос был, но Украина находилась в достаточно сложной экономической ситуации. В стране война, у нас падала экономика. У нас только последний год экономика показывает плюс.

Всего инвестор, который выбирает ту юрисдикцию, в облигации которой он хочет вложиться, он оценивает риски возврата этих инвестиций. Если бы мы продолжали падение, то нам было бы очень непросто привлечь подобным образом финансовый ресурс. То есть совпадение ситуаций, которые позволили Украине неплохо разместиться.

На самом деле, ставка не низкая. Но сам факт, что Украина вышла на внешние заимствования, означает, что мы меньше будем зависеть от того же МВФ, и мы более гибкие в плане использования этих средств. И деньги МВФ идут не в экономику, а на стабилизацию экономики, в большей степени на пополнение ЗВР.

Деньги, которые мы привлекли сейчас за счет бондов, идут на покрытие дефицита бюджета, и соответственно на возможную реструктуризацию бондов или внешних обязательств, выплаты по которым приходятся на пиковый для Украины 2019 год. Таким образом, это первый шаг.

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Но со временем, я думаю, ставка, по которым мы привлекаем ресурсы, может и будет снижаться. Это позволит переформатировать существующую долговую нагрузку для Украины, снизить пиковые периоды, снизить нагрузку в пиковые периоды, когда для экономики это будет очень рискованно. Кроме того, 2019 год – год выборов, где у нас будет пик социальной и политической активности.

Украинские власти утверждают, что привлеченные миллиарды долларов — показатель серьезного интереса инвесторов к Украине.

– Это означает, что ставку по заимствованиям можно было снижать. Единственное, что эта информация для следующего шага. Следующее заимствование можно делать. Они точно будут делаться дешевле, чем те 3%, под которые мы привлекли.

Я бы не сказал, что интерес инвесторов там колоссальный. Действительно спрос превышал предложение, но это на государственные бонды. Украина же в большей степени заинтересована в частных инвестициях, которые приходят в Украину и здесь, по сути, идут в реальный сектор.

Здесь, к сожалению, пока не видим, но он для Украины имеет большее значение, потому что это создание и валового продукта, и рабочих мест, и средства для наполнения бюджета. Сам факт выхода Украины на внешние рынки означает, что Украина потихоньку выходит на радар международных инвестиционных фондов.

При каких условиях этот частный инвестор может заинтересоваться и прийти по украинским евробондам?

– Я могу сказать, что иностранный инвестор уже интересуется Украиной. Буквально каждую неделю в Украину приезжают различные делегации различных инвестфондов и я точно вижу рост интересов.

Последние два года больше присматривались, а сейчас уже избирают активы для приобретения и поглощения. Причем тут есть интерес как традиционно к сектору производства продуктов питания, есть интерес к инфраструктурным проектам и есть очень большой интерес к энергетическим проектам.

В принципе, я думаю, к концу года можем увидеть информацию о некоторых знаковых новых сделках, которые подтвердят интерес частного капитала к украинской экономике. Но на большую сумму инвестиций в этом году на реальный сектор мы рассчитывать не можем.

Эти новые облигации имеют рекордный срок погашения – 15 лет. Ранее этот срок не превышал десяти лет. О чем это говорит?

– В принципе, это хороший сигнал. Украина может в более долгой перспективе оплачивать и размещать привлеченные финансовые ресурсы. Есть страны, которые размещают бонды на более долгие сроки. Это означает, что уверенность в стабилизации Украины у инвесторов растет.

Но повторю, те фонды, которые сейчас инвестируют в Украину, инвестируют ту часть средств, которая предназначена для рисковых инвестиций в том числе. Мы не входим в список стран, чьи облигации являются голубыми фишками, в которые все верят. По таким облигациям, как правило, крайне низкая доходность.

Для уверенного становления украинской экономики, нам ежегодно нужно привлекать частных инвестиций в экономику около 20 миллиардов долларов. В этом году дай Бог, чтобы мы десятую часть от этой суммы привлекли. Украина потенциально имеет возможность восстановить экономику быстро.

Мы потеряли половину экономики с 2008 года, но инвестор не идет в юрисдикцию, где не работают правила. Правила, это не только законы. Это судебная система, которая контролирует выполнение этих законов. Таким образом, чтобы Украина стала привлекательнее, нам надо привести в порядок судебную систему.

Нам нужно изменить налоговое поле, потому что долговая нагрузка высокая. Налог на выведенный капитал, который сейчас активно обсуждается, это очень хорошая инициатива. Американские инвесторы озвучили, что если Украина примет такое решение, то ближайший год не менее 500 миллионов инвестиций может в экономику Украины прийти.

К слову, до конца текущего года Украина должна выплатить внешним кредиторам около 2,5 миллиардов долларов. При этом экономист Игорь Полховский считает, что учитывая поведение Верховной Рады и отсутствие жесткой позиции у президента, скорее всего, требования МВФ не будут выполнены, соответственно, до Нового года рассчитывать на очередной транш не стоит.