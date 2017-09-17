Продажа еврооблигаций снизит риски дефолта – эксперт

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Украина заслужила возвращения на финансовые рынки. Об этом на форуме Ялтинской европейской стратегии накануне заявил министр финансов Александр Данилюк.

По его словам Украина за три года изменилась и будет достойным присутствовать на финансовых рынках.

Стоит напомнить, что 8 сентября Минфин запустил процесс выпуска новых евробондов. При этом в рамках оферты Минфин готов выкупить все еврооблигации-2019, находящихся в обращении, и часть еврооблигаций 2020 года.

О выходе на финансовые рынки рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин.

"Сейчас Минфин выпустит облигации и предложит их рынку, чтобы те деньги, которые будут получены, шли на погашение ранее невыплаченных облигаций. То есть непосредственно мы не будет иметь позитивные потоки денег, которыми можно распоряжаться. Но это значительно снизит риски дефолта и поможет Украине эффективно закрыть следующий финансовый год", — заявил эксперт.