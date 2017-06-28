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    Украину ждет дефолт или очередная реструктуризация долга - эксперт

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    Экономический эксперт Виктор Скаршевский в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Украина сообщил, что на протяжении 2018-20 годов Украина должна будет выплатить по внешним долгам 22 млрд долларов.
    РИА Новости Украина

    Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины с января по май вырос в долларовом эквиваленте на 3,71 млрд долларов, или на 5,2%, – до 74,68 млрд долларов по состоянию на 31 мая.

    Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 38,22 млрд грн, или на 2%, – до 1,968 трлн грн. Отмечается, что в том числе государственный и гарантированный государством долг за май вырос на 0,13 млрд долларов, или 0,2% в долларовом эквиваленте, но при этом снизился на 11,34 млрд грн, или 0,6%, в гривневом эквиваленте.
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