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    Отсутствие транша МВФ к дефолту не приведет, но на курс повлияет - эксперт

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (430)

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    Доктор экономических наук Алексей Плотников в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что если Украина не получит следующий транш, это повлияет на комфортность действия правительства и на социальную напряженность.
    Доктор экономических наук Алексей Плотников
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в 2017 году на уровне более чем 2%. Об этом говорится в заявлении миссии Фонда, которая в пятницу, 26 мая, завершила работу в Украине. Эти показатели не отличаются от ориентиров, которые ставил Нацбанк, и прогнозных показателей, которые объявляли в Минфине.

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    В МВФ сообщили, что увеличение золотовалютных резервов и снижение инфляции формируют положительный краткосрочный прогноз для экономики. Правда структурные реформы все еще остаются необходимыми. Именно поэтому важнейшие реформы — земельная, антикоррупционная, приватизационная и пенсионная — остаются условиями для получения Украиной очередного транша финансовой помощи.

    До этого эксперты заявляли, что если Украина не получит очередной транш, это может привести к дефолту. Так ли это, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы доктор экономических наук Алексей Плотников.

    "Дефолт – это такая страшилка. В 2015 году вообще каждую неделю говорили, что вот-вот и дефолт. То есть дефолта не будет. Но на курс это повлияет. Кроме того, повлияет на комфортность действия правительства и на социальную напряженность. Если деньги остановятся, это не будет чем-то чрезвычайным", — отметил эксперт. 

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    Международный валютный фонд ранее принял решение выделить Украине очередной транш кредита в размере 1 миллиарда долларов. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.

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