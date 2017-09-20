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20.09.201717:13
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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: зачем Украине еврооблигации под проценты хуже, чем у Гондураса?

    (обновлено: )60480
    Украина разместила еврооблигации на $3 миллиарда под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения. Однако этой новости не рады многие отечественные эксперты и известные экономисты. Что они пишут об этом в соцсетях?
    Банкноты евро
    REUTERS Leonhard Foeger

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украина привлекла $3 млрд от размещения еврооблигаций сроком на 15 лет, об этом заявил сам президент Петр Порошенко.

    "Украина вышла на рынок заимствований и привлекла 3 млрд долларов. Причем привлекла на рекордный строк – никогда до этого Украина не привлекала такого объема, никогда не привлекала на срок 15 лет. Это невероятно позитивная оценка инвесторами реформ, которые происходят в Украине", — сказал украинский президент в ходе встречи с международными инвесторами в Нью-Йорке.

    Однако на родине оптимизм гаранта разделяют немногие. В соцсетях накопилось немало негативных комментариев известных украинских экспертов по поводу размещения еврооблигаций: "Украинский математика: 4,95> 7,375. Янукович занял три миллиарда долларов под 4,95% годовых — теперь это государственная измена. Порошенко занял такую же сумму под 7,375% — и это почему-то победа…".

    "Фактически правительство Украины вынуждено постоянно брать в долг, чтобы бизнес и банки могли рассчитываться по старым долгам. Это опасно. Теперь правительство Украины все больше и больше залазит в зарубежные долги", — пишут эксперты.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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