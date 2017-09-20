Соцсети: зачем Украине еврооблигации под проценты хуже, чем у Гондураса?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украина привлекла $3 млрд от размещения еврооблигаций сроком на 15 лет, об этом заявил сам президент Петр Порошенко.

"Украина вышла на рынок заимствований и привлекла 3 млрд долларов. Причем привлекла на рекордный строк – никогда до этого Украина не привлекала такого объема, никогда не привлекала на срок 15 лет. Это невероятно позитивная оценка инвесторами реформ, которые происходят в Украине", — сказал украинский президент в ходе встречи с международными инвесторами в Нью-Йорке.

Однако на родине оптимизм гаранта разделяют немногие. В соцсетях накопилось немало негативных комментариев известных украинских экспертов по поводу размещения еврооблигаций: "Украинский математика: 4,95> 7,375. Янукович занял три миллиарда долларов под 4,95% годовых — теперь это государственная измена. Порошенко занял такую же сумму под 7,375% — и это почему-то победа…".

"Фактически правительство Украины вынуждено постоянно брать в долг, чтобы бизнес и банки могли рассчитываться по старым долгам. Это опасно. Теперь правительство Украины все больше и больше залазит в зарубежные долги", — пишут эксперты.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook