Фурса: Украина – на пороге нового экономического кризиса

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В Киеве 14-16 сентября прошел ежегодный международный форум "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Выступая на форуме профессор, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман отметил, что экономическое падение Украины в 2014-2015 годах было очень большим. Поэтому весьма впечатляет тот факт, что страна смогла добиться макроэкономической стабилизации.

В частности, Украина реструктуризовала свой долг, сократила дефицит бюджета, стабилизировала национальную валюту, отметил Кругман, подчеркнув, что проблемы все еще остаются.

А мешает переходу украинской экономики из тьмы к свету недостаточная борьба с коррупцией. Такое мнение в рамках 14-й Ялтинской европейской стратегии высказал президент ЕБРР Сума Чакрабарти.

По данным Американской торгово-промышленной палаты, сейчас в Украине больше инвестиций и инвесторов, чем когда-либо.

Успехи и проблемы в украинской экономике в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Экономический прорыв Украины констатируют не только представители действующей власти, но и независимые зарубежные эксперты. А вы согласитесь, что положительные изменения медленно, но все же происходят?

— Безусловно, у нас уже порядка шести кварталов — экономический рост, то, о чем говориться на протяжении последнего года. Что те меры, которые были предприняты в 2014-2015 годах, в 2016 в начале обеспечили макроэкономическую стабилизацию.

Сейчас мы действительно находимся в фазе такой стабилизации и должны прийти в фазу активного роста. И вот тут вот то, что говорит представитель МВФ в своем последнем интервью, что Украина часто достаточно делала так, она попадала в кризис, потом стабилизировала ситуацию.

Только стабилизировала ситуацию, тут же бросала делать реформы и возвращалась к новому кризису в короткий промежуток времени.

Какие экономические сдвиги за последние полтора года вы бы выделили?

— Очищение банковской системы — это первое очень важное. Было, в принципе, макроэкономическая стабилизация, стабилизация дефицита бюджета, что включало в себя и газовый рынок, это как и рост тарифов, так и просто уход арбитража, уход коррупции из этого. Наверное, это были основные вещи, которые были сделаны.

Переход к монетарной политике новой, жесткой, которая предусматривает таргетирование инфляции и отказ от фиксированного валютного курса. Какая-никакая дерегуляция, которую мы видели.

Вы согласны, что именно коррупция в первую очередь мешает дальнейшему экономическому росту?

— Да, мы недавно проводили опрос среди иностранных инвесторов, какие главные проблемы препятствуют инвестициям в Украину. Первое место и второе место занимает коррупция большая, в первую очередь со стороны силовых ведомств и просто госаппарата, и второе — судебная система. Это две основных проблемы.

Участники Ялтинской европейской стратегии подчеркивали, что Украине нужно усилить надзор над банками, продолжить реформу энергетического сектора, провести земельную реформу и ускорить приватизацию. Именно эти факторы могут ускорить наш экономический рост?

— Уже сомнительно, что надзор за банками, потому что там все достаточно качественно изменено, и тут уровень контроля, который есть. Поэтому, безусловно, и приватизация, и земельная реформа являются ключевыми в данном вопросе.

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И еще важно — это, снова возвращаясь к борьбе с коррупцией, это то, что висит в программе МВФ, то, что не меняется — это создание антикоррупционного суда, и в целом судебная реформа.

И реформа тех самых силовых органов власти, которые мешают жить бизнесу, в первую очередь то, что Минфин давно уже бегает и грозит службой финансовых расследований, у них есть готовый законопроект, но его никак не принимают, чтобы забрать полномочия по экономическим преступлениям у СБУ, у прокуратуры, у полиции, у налоговой полиции — вот у них всех забрать, чтобы давление на бизнес со стороны было минимальным.

При этом звучали мнения, что для преодоления экономического неравенства украинской власти нужно продемонстрировать политическую волю. То есть на данном этапе политика мешает экономике?

— Вот, например, медицинской реформе мешает политика или коррупция? И то, и другое мешает. То же самое и с земельной реформой. Ее сдерживает политика или коррупция? И то, и другое.

Поэтому вот эти вот два основных фактора, которые очень тесно переплелись в Украине, они и препятствуют основным реформам.

В последнее время снова начал обсуждаться "план Маршалла" для Украины — программа долгосрочной финансовой поддержки. Украина нуждается в таких финансовых вливаниях на развитие экономики?

— Конечно же, Украина требует, потому что у нас большое отставание по инфраструктуре, а это бы предусматривало инвестиции в инфраструктуру. Но пока это из области фантастики, потому что это же не то, что Франция и Германия, например, предлагают. Это Литва себе разработала что-то и будет сейчас ездить по ЕС и агитировать.

Потому что тут нет доверия какого-то к Украине, говорить о том, что нам еще пять миллиардов дадут, когда мы МВФ программу не выполняем, это сейчас как-то из области большой-большой фантастики. Для Западной Европы это смешная сумма. Но вопрос в том, что они не будут давать ее сюда просто так.

То есть тут должны делаться реформы. А когда мы даже программу МВФ не выполняем, то о каких еще реформах, о каких еще деньгах можно говорить?

Украине нужны методы послевоенной Европы, а не "план Маршалла", поскольку просто вливание денег в Украину не поднимет экономику. Нужны кардинальные действия для улучшения условий ведения бизнеса, считает эксперт по вопросам экономики Владимир Коновальчук.