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    Катастрофа на валютном рынке ближе, чем кажется - Гончаров

    (обновлено: )81542
    Валютному рынку придется несладко в ближайшее время: грядет новый финансовый кризис – предупреждают эксперты, прогнозируя его начало опять же в США. Как отразится такой сценарий на экономике Украины?
    Гривна и доллары
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Катастрофа на валютном рынке ближе, чем кажется —  такое мнение на своей странице в Facebook выразил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. "Поэтому надо готовиться к худшему, особенно у нас в стране — держателям "матрасов с наличкой", т.к. развивающиеся рынки получают первыми самые мощные удары кризиса и их ждут мрачные перспективы", — полагает эксперт.

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    "КАТАСТРОФА на валютном рынке уже ближе, чем кажется. Даже международное рейтинговое агентство S&P несколько дней назад предупредило, мол, если Конгресс США в ближайшее время не повысит потолок госдолга, последствия будут более катастрофическими, чем крах банка Lehman Brothers в 2008 году. 

    Другое РА Fitch также заявило, что будет вынуждено понизить кредитный рейтинг США. И это в то время, когда Президент Д. ТРАМП просит Конгресс выделить около 8 млрд. долл. на ликвидацию последствий урагана "Харви" в Техасе, власти которого ранее заявили, что им на устранение последствий стихийного бедствия понадобится до 125 млрд. долларов. 

    Казалось бы, где Америка, а где Украина, дескать, чего нам-то беспокоиться? Увы, но нас это коснется самым непосредственным образом. Еще свежи в памяти многих украинских бизнесменов последствия финансового кризиса 2008 года, начавшегося тогда в США. 

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    Поэтому надо готовиться к худшему, особенно у нас в стране — держателям "МАТРАСОВ С НАЛИЧКОЙ", т.к. развивающиеся рынки получают первыми самые мощные удары кризиса и их ждут мрачные перспективы. Правда, наши наиболее чуткие к надвигающейся опасности высокооплачиваемые чиновники довольно быстро реагируют, увольняясь в эти дни со своих постов и покидая Украину, а другие стараются скорее обзавестись "хатынками" на солнечной стороне в Швейцарии или морском побережье в Испании", — полагает Александр Гончаров.

    Скриншот с сайта Facebook

    Между тем, в последний ТОП-500 миллиардеров мира удалось попасть только одному украинцу — Ринату Ахметову. Он занимает в рейтинге 439 место. Других украинцев в рейтинге миллиардеров из 500 человек нет. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние Рината Ахметова с января 2017 сократилось на 45,8 миллиона долларов и составляют 4,38 миллиарда долларов.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Лидирующую позицию рейтинга сохранил создатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом в 86,4 миллиарда долларов. Самым богатым среди россиян стал основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние выросло с января на 1,49 миллиарда долларов и оцениваются в 18,4 миллиарда долларов. Он занимает сорок девятое место в рейтинге. 

    Индекс рассчитывался на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. В некоторых случаях учитывалось соотношение капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Нижняя планка вхождения в рейтинг составила 3,93 миллиарда долларов.

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