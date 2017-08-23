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    НБУ снимает ограничение по получению валютной наличности

    (обновлено: )17010
    Как отмечает НБУ, физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме.
    Евро
    AFP PHOTO/STR

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Национальный Банк Украины отменил лимит на получение наличных средств в иностранной валюте и банковских металлах с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы, сообщается на сайте НБУ.

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    До настоящего времени лимит составлял не более эквивалента 250 тыс. грн в сутки. 

    "Физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме", — сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №81, вступающее в силу 24 августа.

    Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины намерен обязать небанковские финучреждения зачислять наличную гривну, предназначенную для дальнейшего перечисления, на специальный счет.

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