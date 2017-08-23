НБУ снимает ограничение по получению валютной наличности

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КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Национальный Банк Украины отменил лимит на получение наличных средств в иностранной валюте и банковских металлах с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы, сообщается на сайте НБУ.

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До настоящего времени лимит составлял не более эквивалента 250 тыс. грн в сутки.

"Физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме", — сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №81, вступающее в силу 24 августа.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины намерен обязать небанковские финучреждения зачислять наличную гривну, предназначенную для дальнейшего перечисления, на специальный счет.