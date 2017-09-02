Только один украинец попал в ТОП-500 миллиардеров мира

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние Рината Ахметова с января 2017 сократилось на 45,8 миллиона долларов и составляют 4,38 миллиарда долларов.

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Соответствующие данные опубликовал Bloomberg.

Других украинцев в рейтинге миллиардеров из 500 человек нет. Нижняя планка вхождения в рейтинг составила 3,93 миллиарда долларов.

Ахметов занимает в рейтинге 439 место. Лидирующую позицию рейтинга сохранил создатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом в 86,4 миллиарда долларов.

Самым богатым среди россиян стал основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние выросло с января на 1,49 миллиарда долларов и оцениваются в 18,4 миллиарда долларов. Он занимает сорок девятое место в рейтинге.

Индекс рассчитывался на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. В некоторых случаях учитывалось соотношение капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Ранее сообщалось, что государственные пакеты акций "Днепрэнерго" и "Днепроблэнерго" купила компания Ornex, входящая в группу СКМ олигарха Рината Ахметова.