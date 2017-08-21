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21.08.201708:54
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    Курс валют: Нацбанк ослабил гривну

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен Нацбанком на понедельник на отметке 2992,57 грн за 100 евро, российского рубля — 4,294 грн за 10 рублей.
    Знак евро
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Национальный банк установил официальный курс гривны на понедельник, 21 августа, на уровне 2549,04 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2992,57 грн за 100 евро, российского рубля — 4,294  грн за 10 рублей.

    Напомним, в конце минувшей недели НБУ установил курс евро на отметке 2983.48 грн за 100 евро.

    Смотрите также: Украинцы и еврооптимизм: безвиз есть, а денег нет

    Как сообщалось ранее, евро бьет рекорды на украинском валютном рынке. На межбанке евровалюта пересекла психологическую отметку в 30 гривен.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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