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18.08.201709:44
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    Экономика

    Курс валют НБУ: евро опустился ниже 30 грн

    (обновлено: )72
    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2983.48 грн за 100 евро, российского рубля — 4.305 грн за 10 рублей.
    Евро
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Национальный банк установил официальный курс гривны на пятницу, 18 августа, на уровне 2550.64 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2983.48 грн за 100 евро, российского рубля — 4.305  грн за 10 рублей.

    Смотрите также: Украинцы и еврооптимизм: безвиз есть, а денег нет

    Как сообщалось ранее, евро бьет рекорды на украинском валютном рынке. На межбанке евровалюта пересекла психологическую отметку в 30 гривен.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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