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    Нацбанк повысил курс евро почти до 30 грн

    (обновлено: )22410
    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2992,14 грн за 100 евро, российского рубля — 4,379 грн за 10 рублей. Официальный курс гривны на 20 июля установлен на уровне 2594,41 грн за 100 долларов.
    Евро
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина.  Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 20 июля на уровне 2594,41 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2992,14 грн за 100 евро, российского рубля — 4,379 грн за 10 рублей.

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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