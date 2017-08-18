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    Московская биржа приостанавливает торги гривной

    (обновлено: )51250
    Как говорится в сообщении Московской биржи, приостановка торгов валютной парой гривна-рубль вызвана отсутствием интереса участников торгов к данному инструменту.
    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Московская биржа приостанавливает торги валютной парой гривна-рубль, говорится в сообщении биржи.

    Приостановка торгов начнется с 21 августа.

    "Приостановка торгов вызвана отсутствием интереса участников торгов к данному инструменту", — поясняет биржа.

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    Напомним, согласно прогнозам аналитиков инвестбанка Goldman Sachs, в начале следующего года украинцы смогут увидеть курс в 25 гривен за доллар. По их расчетам, гривна будет и впредь укрепляться до конца следующего года. Вместе с тем аналитики форекс-компании "Альпари" прогнозируют, что курс нацвалюты до конца августа особо не изменится и укрепится на текущем уровне – примерно 26 гривен за доллар.

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