Московская биржа приостанавливает торги гривной

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Московская биржа приостанавливает торги валютной парой гривна-рубль, говорится в сообщении биржи.

Приостановка торгов начнется с 21 августа.

"Приостановка торгов вызвана отсутствием интереса участников торгов к данному инструменту", — поясняет биржа.

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Напомним, согласно прогнозам аналитиков инвестбанка Goldman Sachs, в начале следующего года украинцы смогут увидеть курс в 25 гривен за доллар. По их расчетам, гривна будет и впредь укрепляться до конца следующего года. Вместе с тем аналитики форекс-компании "Альпари" прогнозируют, что курс нацвалюты до конца августа особо не изменится и укрепится на текущем уровне – примерно 26 гривен за доллар.