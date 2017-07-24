Полгода президентства Трампа: неудачные решения, низкий рейтинг

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Рейтинг Дональда Трампа за время президентства снизился до 36%. Недовольны его работой 58% американцев. Сам Трамп назвал этот показатель неплохим. Это самый низкий рейтинг поддержки среди всех президентов США за последние 70 лет. Такие данные получили в результате опроса, проведенного газетой The Washington Post и телеканалом ABC News.

По каким критериям стоит судить на сегодняшний день о результативности Трампа как президента, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал исполнительный директор украинского института будущего Виктор Андрусив.

(текст публикуется на языке оригинала)

Прокоментуйте перші підсумки президентства Дональда Трампа.

— Я би підсумував його перших півроку таким чином, що весь світ, і в першу чергу самі американці, побачили, що демократія — це не конкретно обрана особа, а в першу чергу демократичні інститути. Незважаючи на те, що Дональд Трамп був обраний президентом, він таки не зміг робити все, що він хоче. І фактично, чесно кажучи, ті рішення, які він намагався приймати, в більшості або не виконувалися, або саботувалися, або блокувалися. Я б сказав, що навіть ця його велика ризикова ідея цієї великої угоди з Володимиром Путіним, намагання якось з Путіним домовитися стала індикатором того, що політичні інститути в США є реальною владою, натомість президент все-таки повинен бути або в системі, або він стає неспроможним.

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Чи не буде це визнанням поразки і слабкості з боку Дональда Трампа? І чи не втратить він тоді підтримку свого електорату?

— Тут вже справа не про гордість Дональда Трампа, а про визнання очевидного. А очевидне виглядає наступним чином, що коли був проголосований законопроект про санкції Сенатом, 97 голосів сенаторів, це був сигнал не стільки Дональду Трампу, а всьому світу, що Дональд Трамп так би мовити, не договороздатний. Тобто насправді він не керує країною. А рішення ухвалюються незалежно від нього. І цей сигнал в першу чергу був посланий Путіну. І тому зустріч з Путіним вже великого змісту не мала. Тому що Путін усвідомлював, про що б він не домовлявся з Трампом, Трамп не зможе це реалізувати в США. Відповідно, це є факт. І Дональд Трамп перебуває в ситуації або визнання цього факту, або боротьби з цим фактом, безперспективної боротьби. І виключно, власне, в цьому буде розгортатися його подальше президентство. Тут є ще теж один важливий момент, який треба зрозуміти. Що Дональд Трамп вже насправді внутрішньо погоджується з багатьма тими позиціями, які публічно не завжди підтримує. Але в нього є такий момент, що він, якщо наприклад, преса, зокрема опозиційна преса нав'язує йому якусь позицію, то щоб не виглядати, що він на неї погоджується, він займає протилежну. Тобто це якоюсь мірою навіть певний такий інфантилізм в політиці, коли людина плутає свої особисті бажання з національними інтересами США. Але, на жаль для Дональда Трампа, система США збудована таким чином, що політичні інститути в першу чергу відстоюють національні інтереси, а не бажання президента. І це те, з чим він стикнувся.

Чого далі очікувати Україні від Дональда Трампа? Було призначення спецпредставника з питань України Курта Волкера, а з іншого боку, досі немає якоїсь цілісної політики з боку Вашингтону щодо українського напрямку.

— Це призначення, зокрема, це вже є цей крок Дональда Трампа в напрямку цієї політичної консолідації. Тобто його намагаються поставити в тіло в рамках тої політики, яку розділяє істеблішмент. Це призначення насправді дуже сильне. Я зустрічався з Волкером буквально за два тижні до його призначення. Він був директором інституту Джона Маккейна. І він дуже сильно розбирається в Україні, і він, скоріше, навіть перебуває на таких більше позиціях яструба, а не голуба в питанні протистояння з Росією. Для України насправді ситуація складається в США дуже позитивно. Але це не є наслідком наших зусиль чи наших успіхів. Скоріше це є наслідком міжнародної кон'юнктури і внутрішньополітичної ситуації в США.

Ранее директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" отметил, что многие американцы все еще скептично относятся к Дональду Трампу, но в целом ставить негативную оценку еще рано.

А политолог-международник Максим Яли заявил в эфире "ГС", что Дональду Трампу не удалось переломить систему работы государства, как это удалось сделать с частью настроенной против него политической элиты Вашингтона.