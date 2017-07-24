В России ответили на планы Трампа одобрить санкции

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Если президент США Дональд Трамп подпишет закон о санкциях против России, он не успокоит своих политических противников внутри страны, зато нанесет ущерб отношениям Америки с Россией и Евросоюзом, считает российский сенатор Алексей Пушков.

В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса, и в ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту.

"Если Трамп подпишет закон о санкциях, своих врагов он не успокоит- они жаждут импичмента. Но нанесет двойной ущерб — и отношениям с Россией, и с ЕС", — написал Пушков в Twitter.

Алексей Пушков/Twitter, 24 июля 2017

В воскресенье глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности". Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи заявил что Трамп пока не принял решение по поводу нового законопроекта о санкциях против России.