наверх
23.07.201718:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп не решил, поддержать ли новые санкции против РФ

    (обновлено: )9110
    Как сообщил директор по коммуникациям Белого Дома Энтони Скарамуччи, глава американского государства еще не решил поддерживать ли законопроект по санкциям против России.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пока не принял решение по поводу нового законопроекта о санкциях против РФ, которые сейчас находятся на рассмотрении в палате представителей США, заявил телеканалу Fox News директор по коммуникациям Белого Дома Энтони Скарамуччи.

    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юсуфов: встреча Путина и Трампа дала почву для энергодиалога США и РФ

    "Не решил", — ответил Скарамуччи на соответствующий вопрос журналиста по поводу законопроекта. Он добавил, что Белый дом стремится к "деэскалации, поскольку история с Россией слишком раздута".

    В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса, и в ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту.

    В то же время в воскресенье глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности".

    Евросоюз назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против "Северного потока-2".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер (в центре) и посол США в Украине Мари Йованович
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Автомобиль скорой помощи
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Тушение пожара. Архивное фото
    Непогода в Украине: жара и пожары