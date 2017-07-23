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    В мире

    Администрация Трампа поддерживает санкции против России

    (обновлено: )9202
    Глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс сообщила, что администрация Дональда Трампа поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности.
    Белый дом. Архивное фото
    flickr.com/HarshLight

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает санкции в отношении России, сообщает телеканал ABC.

    Флаг России
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
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    В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса и в ближайшие недели пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате.

    "Администрация поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности", — заявила Сандерс в интервью телеканалу.

    "Мы продолжим работать с палатой (представителей) и сенатом, чтобы ввести в действие эти жесткие санкции против России, пока ситуация на Украине не нормализуется", — добавила она.

    Еврокомиссия уже назвала проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям.

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    Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации в Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.

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