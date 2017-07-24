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    В Белом доме признали, что неверно изложили позицию Трампа по санкциям

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (417)

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    Республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Энтони Скарамуччи признал, что следует опираться на заявление Сары Сандерс.
    Дональд Трамп
    Mandel NGAN / AFP

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Энтони Скарамуччи, недавно назначенный на должность директора по коммуникациям Белого дома, признал, что неверно изложил позицию президента США Дональда Трампа по законопроекту о санкциях в отношении России, пишет издание New York Times.

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    В воскресенье глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности". Скарамуччи заявил, что Трамп пока не принял решения.

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    "Моя оплошность", — заявил Скарамуччи корреспонденту NYT и добавил, что недавно вступил в должность директора по коммуникациям. Он указал, что следует опираться на заявление Сандерс.

    В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса, и в ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту.

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