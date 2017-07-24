Трамп пожаловался на плохую защиту республиканцев

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп выразил сожаление, что представители Республиканской партии, которую он представляет, так мало делают для его защиты от нападок со стороны демократов по поводу якобы вмешательства России в американские выборы.

"Очень грустно, что республиканцы — даже те, кто многим обязан моей поддержке — делают очень мало, чтобы защитить своего президента", — написал он в Twitter.

Дональд Трамп/Twitter, 24 июля 2017

Чуть ранее он с сожалением констатировал в микроблоге, что "охота на ведьм" по вмешательству в выборы продолжается.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".