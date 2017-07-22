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    Newsweek удалил статьи о "сговоре" Трампа с Россией

    (обновлено: )21
    Издание Newsweek согласно внесудебному соглашению удалило статьи журналиста Курта Айхенвальда, в которых на основе ошибки экс-редактора агентства Sputnik Билла Морана утверждалось, что президент США Дональд Трамп "сговорился с Россией".
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
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    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. В субботу в одной из самых громких историй, связанных с якобы имевшим место вмешательством России в выборы в США, была поставлена точка.

    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Издание Newsweek по результатам внесудебного соглашения было вынуждено удалить сфабрикованные статьи журналиста Курта Айхенвальда, в которых на основе ошибки экс-редактора агентства Sputnik Билла Морана утверждалось, что президент США Дональд Трамп "сговорился с Россией".

    Известный американский журналист и писатель, автор онлайн-журнала Newsweek Курт Айхенвальд обвинил в прошлом году Трампа, бывшего тогда кандидатом от Республиканской партии, в том, что тот "пляшет под дудку Москвы". Обвинения Айхенвальда основывались на редакторской ошибке Морана. Теорию Айхенвальда развенчали его же коллеги на Западе. Моран подробно задокументировал попытки Айхенвальда "замять" дело посулами и угрозами.

    Моран сообщил в пятницу в поступившем в РИА Новости заявлении, что ему удалось добиться выполнения своих требований. "Иск был урегулирован без взаимных претензий к моему полному удовлетворению. По внесудебному соглашению Newsweek удалил две статьи Айхенвальда", — написал Моран. "Что касается возможных вопросов об условиях соглашения, я не буду комментировать. Стороны соглашения договорились, что условия будут конфиденциальными", — добавил Моран.

    Комментарием Айхенвальда РИА Новости не располагает.

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