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    Директор ЦРУ: РФ продолжит "вмешательство" в выборы в будущем

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    Директор ЦРУ Майк Помпео считает, что Российская Федерация продолжит практику "вмешательства" в выборы в 2018, 2020 годах в дальнейшем и это является по-прежнему угрозой для США.
    Майкл Помпео
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Директор ЦРУ Майк Помпео уверен, что "вмешательство" РФ в выборы в США в 2016 году не было "одноразовой акцией".

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    "Считаете ли вы, что российская активность в 2016 году по вмешательству в выборы было одноразовой акцией?", — спросили Помпео на слушаниях в комитете по разведке сената. Директор ЦРУ дал на это отрицательный ответ.

    Он утвердительно ответил на вопрос, что это является по-прежнему угрозой для США.

    По его мнению, Россия продолжит практику "вмешательства" в выборы в 2018, 2020 годах и в дальнейшем.

    "И я надеюсь, что мы также вынесем из этого урок и сможем более эффективно побороть это", — добавил Помпео.

    В конце декабря 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.

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