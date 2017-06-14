наверх
14.06.201700:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    РФ вмешивалась в выборы в Нидерландах и Франции - госдеп

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (368)

    (обновлено: )2011
    Государственный секретаря США Рекс Тиллерсон, выступая на слушаниях в сенате США, согласился с мнением одного из сенаторов, что РФ заинтересована в более слабой НАТО.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Россия вмешивалась в выборы в Нидерландах и Франции, считает госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    "Я считаю, да", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на слушаниях в сенате США.

    Флаги США и России
    ТВ Центр
    РФ И США договорились о возобновлении диалога по стабильности

    Тиллерсон также согласился с мнением одного из сенаторов, что РФ заинтересована в более слабой НАТО.

    Читайте также: "Прощай, немытая Россия!"… А на себя посмотреть?

    Обвинения в адрес "российских хакеров", вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков. С подобными заявлениями выступали в частности представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

    Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США.

    Ранее госдеп США обвинил РФ во вмешательстве в выборы в Черногории

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Поврежденный обстрелами дом в Авдеевке
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Павел Климкин. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?