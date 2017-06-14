РФ вмешивалась в выборы в Нидерландах и Франции - госдеп

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Россия вмешивалась в выборы в Нидерландах и Франции, считает госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Я считаю, да", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на слушаниях в сенате США.

Тиллерсон также согласился с мнением одного из сенаторов, что РФ заинтересована в более слабой НАТО.

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Обвинения в адрес "российских хакеров", вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков. С подобными заявлениями выступали в частности представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США.

Ранее госдеп США обвинил РФ во вмешательстве в выборы в Черногории.