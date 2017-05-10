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    Тиллерсон на встрече с Лавровым заявил о сохранении санкций против РФ

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    Как заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса для полного выполнения минских соглашений.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о сохранении санкций против РФ, заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

    политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: США и РФ выработают стратегию давления на Украину

    "По Украине госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса для полного выполнения минских соглашений. Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые к этому привели", — говорится в комментарии Науэрт по итогам встречи.

    В Госдепе отметили, что "США и Россия договорились продолжить дискуссии по разрешению двусторонних вопросов, представляющих обеспокоенность, включая стратегическую стабильность".

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в июле 2017 года на саммите G20 в Германии.

    Ранее сообщалось, что Лавров провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Госсекретарь отметил, что Россия и США продолжат диалог, начатый в Москве в прошлом месяце во время его визита в российскую столицу. Встреча продолжалась чуть более часа.

    Напомним, двухпартийная группа сенаторов США подписала открытое письмо президенту США Дональду Трампу о необходимости реализации внешней политики, в том числе двусторонних встреч на высшем уровне с союзниками и партнерами, а затем с Россией.

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