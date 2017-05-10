Лавров и Тиллерсон постановили, что проблемы нужно решать сообща

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном они решили, что международные проблемы нужно решать сообща.

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"Обсудили прежде всего наше взаимодействие на международной арене. Утвердили, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня", — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что Лавров провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Госсекретарь отметил, что Россия и США продолжат диалог, начатый в Москве в прошлом месяце во время его визита в российскую столицу. Встреча продолжалась чуть более часа.