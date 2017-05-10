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    Лавров и Тиллерсон постановили, что проблемы нужно решать сообща

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    По словам Лаврова, вместе с Тиллерсоном они утвердили, что, "несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня".
    Встреча министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном они решили, что международные проблемы нужно решать сообща.

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    "Обсудили прежде всего наше взаимодействие на международной арене. Утвердили, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня", — сказал Лавров.

    Ранее сообщалось, что Лавров провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Госсекретарь отметил, что Россия и США продолжат диалог, начатый в Москве в прошлом месяце во время его визита в российскую столицу. Встреча продолжалась чуть более часа.

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