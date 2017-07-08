Эксперт о ситуации с российскими лекарствами на рынке Украины

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Минздрав Украины предложил Кабинету министров запретить продажу лекарств, произведенных в России, а также на территориях, неподконтрольных Киеву. В министерстве объясняют инициативу необходимостью обеспечить национальную безопасность, так как на территории Украины должны использоваться лекарственные средства "только с гарантированной безопасностью и качеством".

По мнению председателя правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения Владислава Онищенко, запрет продажи лекарств из России не повлечет за собой каких-либо серьезных последствий для пациентов Украины.

"Давайте разберемся. Удельная доля российских препаратов, которые назначают наши врачи, всего лишь 2,5%. Украинский рынок лекарств в денежном выражении составляет 46 млрд грн в год, и российских препаратов в нем только 2%, и всего лишь 1-2%, если перевести в упаковки. Если проанализировать список препаратов российских компаний, которые поставляются в Украину, то там нет ни одного препарата, который бы применялся в стандартных схемах лечения заболеваний, их нет в протоколах лечения. Там представлены препараты противогриппозные, какие-то иммуномодуляторы, масса препаратов, которые фактически даже тяжело признать лекарственными средствами. Если взять британский протокол лечения, который считается золотым стандартом, или украинский протокол лечения гриппа, то в этих протоколах указано только две молекулы — осельтамивир и занамивир, а а у нас в Украине позиционируется около сорока препаратов, которые лечат грипп, в том числе и российских. Что касается гомеопатических средств, в частности "Анаферона", то уже давно известно и самые авторитетные журналы, тот же The Lancet уже написал, что гомеопатические препараты являются препаратами с недоказанной эффективностью. Поэтому, если Минздрав намерен запретить российские препараты, то я думаю, что у пациентов особых проблем не будет", — сказал Онищенко в комментарии РИА Новости Украина.

medpotreb.org Председатель правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения Владислав Онищенко. Архивное фото

Эксперт напомнил, что раньше в Украине были представлены препараты, которые поставляла только Россия.

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"Сейчас мы уже нашли аналоги российских вакцин, которые завозятся из Европы. Вопрос по сывороткам пока остается, и им нужно заниматься. В любом случае, принимать подобные решения Минздраву нужно всегда взвешенно, и делать это не на эмоциях, а после анализа реальной ситуации, и как мы будем защищены от заболеваний в перспективе", — подчеркнул председатель правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения.