Константинов: запрет продажи лекарств из РФ – глупость Минздрава

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Минздрав Украины предложил Кабинету министров запретить продажу лекарств, произведенных в России, а также на территориях, неподконтрольных Киеву.

В министерстве объясняют инициативу необходимостью обеспечить национальную безопасность, так как на территории Украины должны использоваться лекарственные средства "только с гарантированной безопасностью и качеством".

В Минздрав обратились несколько фармакологических компаний, которые имеют регистрационные удостоверения производителей или заявителей от России. Эти компании обязались срочно внести изменения в регистрационные документы лекарств "с целью изъять производителей / заявителей – субъектов Российской Федерации".

Минздрав по итогам рассмотрения может зарегистрировать лекарства как украинские, что позволит компаниям "изъять производителей / заявителей Российской Федерации из регистрационных материалов" соответствующих препаратов.

"Мы работаем над подготовкой расширения санкций в отношении Российской Федерации. Продолжаем следить за присутствием на рынке Украины и использованием в медицинской практике лекарственных средств российского производства", – говорится в сообщении на официальном сайте Минздрава.

Политическое решение

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун еще 31 марта анонсировала, что министерство рассматривает возможность "ввести санкции" против произведенных в России лекарств. Супрун признала, что такой шаг является "политическим решением министерства".

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В апреле этого года аналитическая компания RNC Pharma подсчитала, сколько могут потерять российские производители лекарств, в случае если правительство Украины введет новые санкции. По данным экспертов, размер ущерба может составить от 1,5 до 1,7 млрд рублей. За 2016 год Россия поставила на Украину медицинских препаратов на 2,1 млрд рублей, в этой сумме не учитываются поставки в ДНР и ЛНР.

В пресс-службе Минпромторга России, комментируя инициативу украинского Минздрава, подчеркнули, что Россия "никогда не делала из лекарств предмет политической борьбы".

"В случае с Украиной может пострадать ряд производителей лекарственных препаратов от сокращения объема экспорта. Вместе с тем пострадают больше граждане Украины, поскольку Россия поставляет в Украину качественные и доступные препараты массового спроса", – сообщили изданию RNS в Минпромторге России.

Критерии безопасности

Заместитель председателя совета Национальной медицинской палаты Украины, экс-председатель Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения Минздрава Юрий Константинов назвал подобную инициативу Минздрава очередной глупостью чиновников.

"У лекарства есть всего несколько показателей – это эффективность и качество, а не их происхождение… Если мы еще будем какую-то идеологию мешать в лечебный процесс, то ни одному пациенту от этого лучше не станет. Поставки препаратов от Crown Agents с просроченным сроком годности, о которых пишут в средствах массовой информации, и прочее – вот что несет опасность для пациентов. Медицина всегда была аполитичной, она должна заботится о здоровье пациента. Подобные политические решения не принесут абсолютно ничего хорошего пациентам. В медицине вообще все очень просто. Это самая простая отрасль в любой стране, поскольку есть всего два показателя, которые всё определяют – смертность и заболеваемость. Если эти показатели падают, значит медицина, как государственная система, работает правильно, и дальше ее можно улучшать, еще что-то делать, но это детали, тюнинг. А если смертность и заболеваемость растут, то какие бы основы не закладывали – политику, эстетику, это уже не имеет значения, значит система работает неправильно", — сказал Юрий Константинов РИА Новости Украина.

При этом эксперт затруднился спрогнозировать, вызовет ли этот запрет рост цен на медикаменты.

"Это освободит часть рынка, которую кто-то займет. Я не знаю, какое это решение, политическое или нет, но комментировать массированные глупости Минздрава – просто скучно для того, кто реально лечил людей", — заключил доктор Константинов, который 15 лет проработал практическим хирургом.