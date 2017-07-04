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    Эрдоган провел закрытую встречу с лидером Меджлиса Джемилевым

    (обновлено: )23612
    Как сообщает пресс-служба турецкого лидера, встреча с лидером Меджлиса крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым прошла в президентском дворце в Анкаре за закрытыми дверями и продолжалась 45 минут.
    Встреча Мустафы Джемилева с президентом Турции Тайипом Эрлоганом
    Сайт президента Турции

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрлоган принял лидера Меджлис крымскотатарского народа, народного депутата Украины (№Блок Петра Порошенко") Мустафу Джемилева, сообщается на сайте президента во вторник.

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    Встреча прошла в президентском дворце в Анкаре за закрытыми дверями и продолжалась 45 минут.

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    Напомним, 19 апреля Международный суд ООН принял решение о введении временных мер в деле по иску Украины против России в связи с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, суд обязал РФ воздержаться от введения ограничений на возможность крымских татар хранить свои представительные институты, в том числе Меджлис, который в России признан "экстремистской организацией". Власти полуострова заявила, что не намерена выполнять решение суда ООН о запрете Меджлиса. 

    Сайт президента Турции
    Встреча Мустафы Джемилева с президентом Турции Тайипом Эрлоганом

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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