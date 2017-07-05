Шансов нет. Кравец о представлениях ГПУ на снятие иммунитетов депутатов

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Во вторник, 4 июля, в повестке дня заседания парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы ВРУ – рассмотрение представление ГПУ на снятие иммунитета с нардепа Олеся Довгого из депутатской группы "Воля народа".

Довгого подозревают в коррупционных действиях в должности секретаря Киевсовета.

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Помогут ли аргументы ГПУ снять неприкосновенность с депутата Олеся Довгого, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи достатньо аргументована позиція ГПУ?

– У даному випадку, наскільки б вона не була аргументованою, самі нардепи, досить видно, як вони переживають за своє майбутнє. Тобто, наприклад, вчора (3 июля – Ред.) по Дейдею це взагалі нагадувало якесь шоу, фактично депутати намагалися обілити свого колегу у зв'язку з тим, що для них самих є аналогічне питання у ГПУ стосовно незаконного збагачення.

На мій погляд, вчорашнє засідання показало, як самі нардепи з огляду на приклад нардепа Дейдея намагаються врятувати не стільки його, скільки врятувати в подальшому себе, для того щоб не давати аналогічне пояснення генпрокурору, звідки у них взялося оце багатство, яке в жодних деклараціях раніше не відображалося.

І ті доходи, які вони отримують, також фактично не дають змоги надати якісь логічні пояснення тим статкам, які вони наразі мають і використовують.

Тому на сьогоднішній день, якою б не була обґрунтованою і наскільки не було б обґрунтовано подання генпрокурора щодо притягнення депутата, зняття з нього недоторканості, я думаю, з огляду на ті ж статті, а саме — незаконне збагачення, шансів у ГПУ досить мало.

Якщо мова не буде йти про якогось опозиційного депутата. Тому що однозначно те, що стосується депутатів, які відносяться до провладних партій, то я не думаю, що найближчим часом когось за цією статтею зможуть притягнути до відповідальності.

Чи є юридичний механізм довести, що займу насправді не було, що він був фіктивним?

– Насправді, це можливо зробити. Це можливо зробити в цивільному процесі, тому що такі займи, по-перше, повинні укладатися в письмовій формі. Письмової форми цього займу не було.

Також не варто забувати, що в Україні діють певні обмеження стосовно готівкового обміну, і фактично надання якихось перерахувань готівкових, тобто до, наприклад, січня цього року ця сума становила не більше 150 тисяч гривень на день. В цьому році вже 50 тисяч гривень на день.

І мені було дуже дивно, що ГПУ не звернула на це увагу. Що насправді немає будь-яких належних перерахувань безготівкових на рахунок, от, навіть тої ж дружини Дейдея. Тобто в даному випадку можливо встановити фіктивність і фактично неіснування цієї суми позики. Це можливо зробити, тому що будь-якими банківськими документами ця сума не підтверджена.

А якщо тоді ГПУ не звернула на це увагу, то це чому?

– Насправді, все, що останнім часом робить ГПУ більше нагадує певний піар, ніж дійсно намагання розібратися і притягнути винних осіб до відповідальності, починаючи ще зі справи Майдану.

Навіть якщо взяти справу за останнім зараженням вірусом всієї країни, однак до цього часу в цих компаніях навіть не було обшуку проведено, щоб з'ясувати, звідки цей вірус взявся.

Тому я вважаю, що в даному випадку, мабуть, це була і спланована така акція, сплановане шоу, щоб з одного боку підтримати ту ж провладну партію, з іншого боку показати, що ГПУ теж працює, однак їй, як завжди у нас люблять говорити політики, не дають працювати.

Юрій Луценко заявив, що відхиливши його подання щодо Дейдея регламентний комітет взагалі заблокував розгляд цього питання в ВРУ. Хоча Павло Пинзеник, в.о. голови регламентного комітету, каже, що за регламентом Парубій, як голова ВРУ, може винести це питання на голосування до сесійної зали. Роз'ясніть, хто з них тут правий?

– Звичайно, і один, і інший, мабуть, трохи не читали регламент ВРУ. Тому в даному випадку, коли регламентний комітет все ж таки не дає рекомендації ВРУ щодо зняття депутатської недоторканості і притягнення до відповідальності нардепа, відповідно голова ВРУ це виносить… вірніше навіть не виносить, а він повинен про це просто оголосити на засіданні ВРУ, і повернути це подання генпрокурору.

При цьому генпрокурора ніхто не позбавляє права знову ж таки звернутися з таким же поданням, підготувати інші документи. При цьому коли буде повернуто оце подання генпрокурору, у ньому зобов'язано і повинно бути зазначено ті обставини, ті підстави, чому саме було повернуто це подання.

Тому ніякого блокування тут нема. Просто є певна затримка в часі, тому що поки Парубій це проголосить, поки направлять в ГПУ відповідний висновок цього комітету, з зазначенням причин відхилення, а в подальшому генпрокурор навіть сьогодні може по іншим підставам звернутися до ВРУ про притягнення цього депутата до відповідальності і зняття депутатської недоторканості.

На вашу думку, з тих шести подань, які вже є в ВРУ, кого можуть позбавити депутатської недоторканості?

– Я думаю, в першу чергу це буде стосуватися Олеся Довгого, тому що на сьогоднішній день вже існує декілька років навіть висновок ТСК ВРУ, де були встановлені певні обставини незаконної приватизації майна київської громади, роздача цього майна через підставних осіб, приватизація на студентів, подальше переоформлення, існує велика кількість вже на сьогоднішній день кримінальних проваджень з цього приводу, є вже дуже велика кількість матеріалів, які це підтверджують і фактично співучасть.

Але тут також питання в тому, яким чином і що саме буде ставитися в провину. Тому що ставити в провину тому ж Довгому те, що він виносив це питання на голосування, це знову ж таки буде пшик всього цього, тому що відповідальність тут в даному випадку колегіальна.

Тобто треба притягати всіх на той час київських депутатів, які представляли громаду, до відповідальності, які голосували за це рішення. Говорити про те, що безпосередньо сам Довгий приймав це рішення чи підписував, неможливо. Тому що прийняли відповідні вповноважені депутати, і він його просто підписав.

Тому насправді всі ці дії нагадують, як говорив вже наш президент, гру в рибалку на каналі "Діскавері": спіймали, показали, відпустили. Тут та ж сама ситуація: показали, як розікрали все майно, показали, хто в цьому був учасник, але відпустили, тому що не змогли довести, не змогли належним чином подати докази до суду, щоб притягнути конкретних осіб до відповідальності.

Тому взагалі, всі ці подання, на мій погляд, мають досить мало шансів на те, що вони будуть задоволені регламентним комітетом. Крім того, не варто забувати, що той же пан Луценко і наш президент, і всі ці депутати, мабуть, вже з десяток років говорили про позбавлення депутатської недоторканості, але віз і нині там. Тому на сьогоднішній день, поки не буде вирішено питання про позбавлення депутатської недоторканості, притягнути за незаконне збагачення депутатів, а також за прийняття ними якихось колегіальних рішень буде вкрай важко.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что генпрокурор, возможно боится, повторить судьбу Шокина, которого уволили под давлением США.

Также правозащитник Сергей Ярошенко не исключил в эфире "ГС", что генпрокурор вскоре внесет новые представления о лишении народных депутатов неприкосновенности. По словам эксперта, вероятно, они будут касаться неуплаты налогов.