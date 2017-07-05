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    Еще аукнется. Олесь Довгий зря "ляпнул" про бизнес – Спиридонов

    Тема:

    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора (30)

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    По мнению политического эксперта Николая Спиридонова, даже после того как Комитет по регламенту отказался снимать неприкосновенность с Олеся Довгого, к депутату могут возникнуть вопросы.
    Представление ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности с Олеся Довгого
    Генеральная прокуратура Украины

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Регламентный комитет Верховной Рады не дал согласия на не дал согласия на снятие неприкосновенности с народного депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого

    Юрий Луценко
    УНИАН
    Луценко против Довгого: "месть за яйца" не удалась

    "Комитет считает, что представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата содержит существенные недостатки в части злоупотребления властными полномочиями", — заявил глава Комитета Павел Пинзенык.

    По мнению политолога Николая Спиридонова, руководители антикоррупционных органов в Украине демонстрируют полную некомпетентность.

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    "Посмотрел заседание Регламентного комитета Верховной Рады посвященное Олесю Довгому. Удивила беспомощность главы Специализированной антикоррупционой прокуратуры Назара Холодницкого

    Если Генпрокурор Юрий Луценко хоть как-то, на уровне троечника-первокурсника, пытался обосновывать свои слова юридически и даже цитировал статьи уголовного кодекса, то Назар Иванович сидел абсолютно затравленный и перепуганный…

    Возникает закономерный вопрос: за что Холодницкому платят его космическую, по меркам среднего украинца, зарплату (250 тысяч гривен)? Неужели нельзя найти кого-то более профессионального за эти деньги?" – написал он на своей странице в Facebook.

    Между тем, по мнению эксперта, даже после того как Комитет отказался снимать неприкосновенность с Олеся Довгого, к нему могут возникнуть вопросы.

    "Олесь Довгий сказал перед телекамерами, что не хочет уезжать из Украины, поскольку у него тут "друзья и бизнес".

    Вот про бизнес это он зря ляпнул, потому что действующее законодательство (статья 78 Конституции Украины) не позволяет депутатам Верховной Рады заниматься бизнесом. Соответственно, это можно трактовать как явку с повинной и присовокупить к уголовному делу", – подытожил Спиридонов. 

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