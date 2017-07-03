Проверить заведения общепита фактически невозможно - глава Госпродпотребслужбы

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

После массового отравления суши в одном из столичных заведений, специалисты Госпродпотребслужбы провели проверки санитарного состояния объектов общепита в Киеве.

Как оказалось по результатам проверки, 30% заведений должны временно прекратить свою работу для проведения санитарных мероприятий и устранения недостатков. При этом не уточняется, о каких недостатках и нарушениях идет речь.

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Подробнее о проверках санитарного состояния объектов общепита в Киеве в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.

facebook.com/spsa.gov.ua Владимир Лапа. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Як проходили перевірки закладів громадського харчування, і скільки їх у нас всього?

— Перевіркою це назвати складно, це, скоріше, заходи моніторингу, тому що для перевірок треба відповідні, передбачені законодавством, підстави. Мова йде не про всі заклади харчування, бо, як ви розумієте, їх багато, ті, які несуть підвищений ступінь ризику, наприклад, ті, які реалізують суші, іншу продукцію, яка зараз, в теплий час року, на жаль, є ризикованою для наших споживачів. І попросили менеджмент цих закладів перевірити разом з нами, чи дотримуються норм, чи ні. Формально у нас не було підстав для перевірки, тут — добра воля власників і директорів відповідних закладів, і це їхнє рішення закрити певну кількість таких точок, тому що дійсно була невідповідність санітарним вимогам.

Про які саме порушення і невідповідність йде мова?

— Починаючи від базових вимог, це наявності санітарних книжок у персоналу, і закінчуючи певними специфічними — це наявність обладнання, коли мова йде про зберігання готової продукції і сировини.

Наскільки зараз популярно серед закладів громадського харчування купувати продукти не в спеціалізованих магазинах, а на базарах тощо?

— По закону треба документ, який підтверджує якість харчових продуктів, документ, який повинен супроводжувати харчову продукцію, це транспортна накладна, і зрозуміло, що фізична особа навряд чи зможе виписати товарно-транспортну накладну. Взагалі, один з ключових принципів безпечності харчових продуктів — це простежуваність, коли на крок назад і на крок вперед можна відіграти, щоб зрозуміти, де виникла проблема.

Чи було виявлено подібні випадки під час так званих перевірок?

— Не тільки під час таких перевірок, ви знаєте, що достатньо така історія на слуху з ботулізмом, коли, на жаль, дев'ятеро людей загинули в поточному році, і коли ми перевіряли, це стосується не лише Києва, а багатьох областей, на жаль, не в усіх випадках є документи, які мають супроводжувати харчову продукцію.

А які найгрубіші порушення було виявлено?

— Це комплекс заходів. Я не говорив би про якісь конкретні порушення. На жаль, порушення є достатньо комплексними. Я думаю, що якби це було не так, то власники таких мереж і не приймали би рішення про закриття, призупинення їх роботи. Тому тут говорити про якесь окреме порушення… загалом, я можу сказати, що дотримання вимог санітарного, ветеринарно-санітарного законодавства зараз знаходиться на низькому рівні.

Яким має бути порушення, щоб заклад громадського харчування довелося закрити?

— Є дві речі, про які можна зазначити. Перша, що стосується чинного законодавства, це підстави для перевірок. Підстава для перевірок — це або рішення суду, або обґрунтована скарга фізичної особи. Тому вийти на перевірку і закрити заклад в нинішніх умовах є досить складно. Інша справа, що на минулому тижні, в п'ятницю, президент підписав законопроект про державний контроль в сфері безпечності харчових продуктів. Він набуде чинності через 9 місяців після опублікування, і там передбачається можливість перевірок без попередження, можливість призупинення роботи закладу на термін до десяти днів, і в судовому порядку зупинка роботи закладу. Є уніфікована форма акту, там зазначені вимоги до закладів харчування, до операторів ринку харчових продуктів, якщо по перевірці відповідно до уніфікованої форми акту, кількість зауважень критична, то може бути прийнято рішення про зупинення. Загалом, мова йде про те, що зупиняється робота закладу, якщо є ризик загрози життю або здоров'ю людей.

Чи має повноваження Держпродспоживслужба позбавляти заклади ліцензій чи дозволів?

— Справа в тому, що ці види діяльності зараз не ліцензуються. Якщо говорити про дозволи, то це реєстрація потужностей, всі оператори ринку харчових продуктів повинні бути зареєстровані, це досить проста процедура, заявочний принцип: подається заявочка, і за десять днів потужність вноситься в реєстр. І для підприємств, які займаються виробництвом продукції тваринного походження, це також експлуатаційний дозвіл. Справа в тому, що тут мова не йде про відкликання якогось конкретного документа, законодавство, після того як набуде чинності закон про державний контроль, передбачає можливість зупинки роботи закладу, тобто це навіть більш жорстка форма контролю. Зрештою, потрібно розуміти, що по закону відповідальність за безпечність харчових продуктів несе не держава, а виробник. І, власне, результати цього моніторингу, який здійснювали в п'ятницю, суботу і вчора він ще продовжувався по місту Києву, якраз засвідчують, що, мені здається, власники починають усвідомлювати цю відповідальність. Бо, на жаль, той випадок, який був в Києві, коли понад 20 людей зазнали шкоди, було масове отруєння, матеріали вже передані до правоохоронних органів, я думаю, що в першу чергу зацікавлення менеджменту таких закладів повинно бути в тому, щоб навести там порядок.

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Наскільки за вашими оцінками загалом столичні заклади громадського харчування надають якісне харчування?

— Я думаю, що ті результати, які ми маємо за наслідками нашого моніторингу, коли близько 30% господарюючих суб'єктів вирішили призупинити свою діяльність, вони відображають реалії нинішнього часу — на жаль, досить великий процент закладів харчування, які не відповідають вимогам законодавства.

Ранее начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "ГС" пояснил, как избежать заражения ботулизмом и почему именно в Украине эта инфекция — смертельно опасная.