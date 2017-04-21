Корнейчук: США послали третий сигнал Порошенко

РИА Новости Украина

Бывший народный депутат Николай Мартыненко, которого вечером в четверг, 20 апреля, задержали детективы НАБУ, заявил о фальсификации дела в отношении него.

По словам экс-депутата, заявление которое распространил "Народный фронт", обвинения против якобы не подкреплены доказательствами.

"Обвинения против меня сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Сытника. Это дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами", — сказал Мартыненко.

Задержание экс-нардепа на своей странице в Facebook прокомментировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Это уже третий сигнал Порошенко из Вашингтона с помощью подконтрольного американцам НАБ.

Первый сигнал — это был арест Насирова.

Второй — уголовное дело против Гонтаревой.

Третий — задержание Мартыненко.

И если первые два сигнала били по ближайшему окружению Порошенко, то Мартыненко — это удар по единству порошенковской коалиции. Не секрет, что Мартыненко — это многолетний спонсор Яценюка и "Народного фронта".

Из Вашингтона достаточно прямо намекнули Порошенко: если он не станет выполнять "Минск", то американцы найдут убедительные варианты развалить коалицию. И устроить досрочные выборы в начале в Раду. Привести в премьеры Тимошенко.

Для этого надавят на Яценюка через Мартыненко. Да и на самого Яценюка немало компромата. И НФ, выпучив глаза, сам побежит из коалиции.

Что важно отметить. Задержание Мартыненко подоспело аккурат к окончанию поездки Порошенко в Британию, которой он хотел демонстративно показать Вашингтону и Берлину, что не намерен якобы никого слушаться. Посмотрим теперь на поведение Петра Алексеевича…", — написал Корнейчук.