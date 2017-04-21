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    Точка зрения

    Корнейчук: США послали третий сигнал Порошенко

    Тема:

    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко (10)

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    "Атака" на Мартыненко - это удар по единству коалиции Порошенко, отмечает политический аналитик Дмитрий Корнейчук: не секрет, что Мартыненко - это многолетний спонсор Яценюка и "Народного фронта".
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    112 Украина/Youtube/Скриншот

    РИА Новости Украина

    Бывший народный депутат Николай Мартыненко, которого вечером в четверг, 20 апреля, задержали детективы НАБУ, заявил о фальсификации дела в отношении него.

    По словам экс-депутата, заявление которое распространил "Народный фронт", обвинения против якобы не подкреплены доказательствами.

    "Обвинения против меня сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Сытника. Это дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами", — сказал Мартыненко.

    Задержание детективами НАБУ соратника Яценюка Николая Мартыненко
    канал "Радио Свобода Украина" в YouTube
    Задержание детективами НАБУ соратника Яценюка Николая Мартыненко

    Задержание экс-нардепа на своей странице в Facebook прокомментировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    "Это уже третий сигнал Порошенко из Вашингтона с помощью подконтрольного американцам НАБ.

    Первый сигнал — это был арест Насирова.

    Второй — уголовное дело против Гонтаревой.

    Третий — задержание Мартыненко.

    И если первые два сигнала били по ближайшему окружению Порошенко, то Мартыненко — это удар по единству порошенковской коалиции. Не секрет, что Мартыненко — это многолетний спонсор Яценюка и "Народного фронта".

    Из Вашингтона достаточно прямо намекнули Порошенко: если он не станет выполнять "Минск", то американцы найдут убедительные варианты развалить коалицию. И устроить досрочные выборы в начале в Раду. Привести в премьеры Тимошенко.

    Для этого надавят на Яценюка через Мартыненко. Да и на самого Яценюка немало компромата. И НФ, выпучив глаза, сам побежит из коалиции.

    Что важно отметить. Задержание Мартыненко подоспело аккурат к окончанию поездки Порошенко в Британию, которой он хотел демонстративно показать Вашингтону и Берлину, что не намерен якобы никого слушаться. Посмотрим теперь на поведение Петра Алексеевича…", — написал Корнейчук.

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