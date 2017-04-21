Мартыненко заявил о фальсификации дела в отношении него

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко, которого вечером в четверг, 20 апреля, задержали детективы НАБУ, заявил о фальсификации дела в отношении него.

По словам экс-депутата, заявление которое распространил "Народный фронт", обвинения против якобы не подкреплены доказательствами. "Обвинения против меня сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Сытника. Это дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами", — сказал Мартыненко.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ранее заявил, что Мартыненко задержан за растрату 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". По его словам, с 2013 по 2016 годы преступная организация в составе должностных лиц "ВостГОКа", компании Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH, а также группа лиц, имевших контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко, совершили растрату средств путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП через австрийскую компанию-посредника Steuermann".

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Начальник отдела по работе с общественностью и СМИ НАБУ Оксана Митницкая сообщила о вручении подозрения Мартыненко, решается вопрос об избрании меры пресечения. Соответствующее ходатайство будет подано в суд утром 21 апреля. Она также сообщила, что Мартыненко пробудет до утра в СИЗО. В каком, не уточнила.