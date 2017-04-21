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    Мартыненко заявил о фальсификации дела в отношении него

    Тема:

    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко (8)

    (обновлено: )9702
    Николай Мартыненко, которого вечером в четверг задержали детективы НАБУ, утверждает, что обвинения не подкреплены доказательствами. Он убежден, что дело является политическим.
    Николай Мартыненко
    УНИАН

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко, которого вечером в четверг, 20 апреля, задержали детективы НАБУ, заявил о фальсификации дела в отношении него.

    Обнародована запись разговора Онищенко с Мартыненко. Видео
    Страна.ua/Youtube
    Пленки Онищенко. Обнародована запись разговора с Мартыненко

    По словам экс-депутата, заявление которое распространил "Народный фронт", обвинения против якобы не подкреплены доказательствами. "Обвинения против меня сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Сытника. Это дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами", — сказал Мартыненко.

    Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ранее заявил, что Мартыненко задержан за растрату 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". По его словам, с 2013 по 2016 годы преступная организация в составе должностных лиц "ВостГОКа", компании Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH, а также группа лиц, имевших контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко, совершили растрату средств путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП через австрийскую компанию-посредника Steuermann".

    Смотрите также: Задержание детективами НАБУ соратника Яценюка Николая Мартыненко

    Начальник отдела по работе с общественностью и СМИ НАБУ Оксана Митницкая сообщила о вручении подозрения Мартыненко, решается вопрос об избрании меры пресечения. Соответствующее ходатайство будет подано в суд утром 21 апреля. Она также сообщила, что Мартыненко пробудет до утра в СИЗО. В каком, не уточнила.

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