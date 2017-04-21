Хроника 20 апреля: задержание Мартыненко, иск Шокина, стрельба в центре Парижа

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 20 апреля, детективы НАБУ задержали соратника Арсения Яценюка, экс-нардепа из фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко. В этот же день ЦИК потребовал от Рады разъяснить возможность проведения выборов в Донбассе, а Нацсовет по ТВ запретил еще один российский телеканал. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

НАБУ задержало соратника Яценюка, Николая Мартыненко

Детективы НАБУ задержали соратника Арсения Яценюка, экс-нардепа из фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко. Как заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, Мартыненко задержан за растрату 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Позже детективы НАБУ задержали второго фигуранта в деле Мартыненко. Также накануне в интернете появилась третья запись беглого депутата Александра Онищенко. В этот раз — якобы с задержанным НАБУ Мартыненко.

Суд отказался рассматривать иск Шокина о восстановлении в должности

Высший административный суд Украины в четверг вернул без рассмотрения иск бывшего генпрокурора страны Виктора Шокина о признании его увольнения незаконным и восстановлении в должности в связи с истечением сроков подачи. Ранее Шокин заявил, что его уволили с нарушением процедуры. В частности, во время решения в парламенте вопроса о его отставке депутаты якобы голосовали друг за друга.

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ЦИК потребовал от Рады разъяснить возможность проведения выборов в Донбассе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обратилась к профильным комитетам Верховной Рады за разъяснением возможности проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Также комиссия обратилась к парламентариям с просьбой разъяснить возможность замещения депутатов местных советов на этих территориях в случае досрочного прекращения их полномочий до назначения Верховной Радой и проведения местных выборов.



Непогода в Украине: без света остаются почти 320 населенных пунктов

В результате непогоды в шести областях остаются без света 318 населенных пунктов, сообщили в ГСЧС. В связи с ухудшением погодных условий введен запрет движения для грузовых и крупногабаритных автомобилей на участке дороги "Киев-Одесса". В связи с ухудшением погодных условий в школах Черновцов приостановлен учебный процесс. В Сумах и Запорожье из-за значительного снижением температуры воздуха восстановлено теплоснабжение учебных заведений и учреждений здравоохранения.

Двое погибших при крушении судна в Черном море были украинцами — МИД

Двое погибших в крушении судна в Черном море, чьи тела нашли в среду, являются украинцами, сообщил департамент консульской службы МИД Украины. В ночь на среду, 19 апреля, в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. По последним данным, спасен один моряк.

Нацсовет по ТВ запретил еще один российский телеканал

Национальный совет по телевидению и радиовещанию изъял телеканал Multimania TV из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в Украине из-за трансляции русскоязычной неидентифицированной коммерческой информации (реклама или спонсорская информация). Согласно украинскому законодательству трансляция/ретрансляция иностранных телепрограмм, содержащих рекламу и происходящих из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении и не являются странами ЕС, запрещена.

Власти Киева готовятся перевести сферу обслуживания на украинский язык

Киевский городской совет намерен обязать работников сферы обслуживания украинской столицы общаться с клиентами на украинском языке, соответствующее решение было принято за основу на заседании горсовета в четверг, 20 апреля. Ранее, утром в четверг, партия "Свобода" устроила митинг возле здания горадминистрации. Представители политсилы требовали принять решение об использовании украинского языка в сфере обслуживания.

Установлен заказчик теракта в Санкт-Петербурге

Заказчик теракта, совершенного в метрополитене Санкт-Петербурга, установлен, заявил директор ФСБ Александр Бортников. На данный момент в деле о теракте в петербургской подземке есть 10 фигурантов, в том числе братья Азимовы. Акрам, старший из них, 19 апреля был задержан в Новой Москве. Третьего апреля в питерском метро произошел взрыв: погибли 15 человек. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".

В России запретили работу "Свидетелей Иеговы"

Верховный суд РФ в четверг признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и запретил его работу. Центр "Свидетелей Иеговы" может обжаловать это решение в апелляционной инстанции, в случае подачи жалобы постановление о запрете организации пока не вступит в законную силу. Однако Минюст ранее уже приостановил работу центра до окончательного разрешения спора в суде.

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Нападение на полицейских в Париже

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще один получил ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся. По данным СМИ, ликвидированный нападавший фигурировал в базе данных экстремистов как представлявший угрозу государственной безопасности. Правоохранительные органы не исключают, что перестрелка на Елисейских полях в Париже могла быть терактом.

Протесты в Венесуэле: пострадали более 220 человек

Число пострадавших в ходе вчерашних столкновений с силами правопорядка во время массовых протестов в Венесуэле составило 223 человека, сообщили в оппозиционном блоке "Круглый стол демократического единства". Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

День китайского языка, отмечаемый 20 апреля, установлен в память о Цан Цзе — основателе китайской письменности. По легенде, он был придворным историографом мифического императора Хуан Ди и разработал набор пиктограмм, которые впоследствии стали основой для иероглифов. Это позволило отказаться от узелкового письма. Впервые имя Цан Цзе упоминается в философском трактате 3 века до нашей эры "Сюнь-Цзы". Со временем древний ученый приобрел мифологические черты, его стали изображать с четырьмя глазами, что символизирует его особенную прозорливость.