Дело Мартыненко: стало известно имя второго фигуранта

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Вторым фигурантом в деле причинения убытков ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" является первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Накануне детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали второго фигуранта в деле причинения убытков ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат". Согласно сообщению НАБУ, задержанный известен также как фигурант другого уголовного производства в отношении причинения убытков Одесскому припортовому заводу в размере 205 млн грн. Расследование было завершено в декабре прошлого года. Вместе с тем имя задержанного не сообщалось.

"Действительно, было согласовано подозрение еще одному фигуранту — это Сергей Перелома. Он известен по делу Одесского припортового завода, он также задержан, вручено ему подозрение. <…> По вопросу относительно меры пресечения будем также просить (Переломе) содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн грн", — цитирует Холодницкого УНИАН.

Холодницкий ранее заявил, что за растрату 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" задержан бывший народный депутат Николай Мартыненко.