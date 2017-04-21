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    Политика

    Дело Мартыненко: стало известно имя второго фигуранта

    Тема:

    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко (10)

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    Как сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, САП будет ходатайствовать об избрании меры пресечения Сергею Переломе в виде содержания под стражей.
    Сергей Перелома
    УНИАН

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Вторым фигурантом в деле причинения убытков ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" является первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

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    Накануне детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали второго фигуранта в деле причинения убытков ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат". Согласно сообщению НАБУ, задержанный известен также как фигурант другого уголовного производства в отношении причинения убытков Одесскому припортовому заводу в размере 205 млн грн. Расследование было завершено в декабре прошлого года. Вместе с тем имя задержанного не сообщалось.

    "Действительно, было согласовано подозрение еще одному фигуранту — это Сергей Перелома. Он известен по делу Одесского припортового завода, он также задержан, вручено ему подозрение. <…> По вопросу относительно меры пресечения будем также просить (Переломе) содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн грн", — цитирует Холодницкого УНИАН.

    Холодницкий ранее заявил, что за растрату 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" задержан бывший народный депутат Николай Мартыненко.

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