Задержание Мартыненко: САП потребует залог в 300 млн гривен

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд арестовать экс-нардепа Николая Мартыненко на 60 суток с правом внесения залога в 300 млн гривен. Об этом в ходе брифинга заявил глава САП Назар Холодницкий.

"Гражданин Мартыненко задержан в порядке статьи 208 УПК на 72 часа. Вчера объявлено подозрение, сегодня прокурорами согласовано ходатайство об избрании меры пресечения. Позиция прокуратуры – будем просить суд об избрании меры пресечения содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения залога в сумме 300 млн грн. Второму фигуранту (Сергею Переломе, — ред.) вручено подозрение, определяется мера пресечения, будем также просить содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн грн", — сообщил Холодницкий.

Он не исключает, что в данном деле могут возникнуть другие подозрения.

Холодницкий отметил, что сторону обвинения в деле и во время избрания меры пресечения будут представлять прокуроры САП Роман Синкив и Андрей Перо. Эти же прокуроры занимаются делом отстраненного главы ГФС Романа Насирова.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ранее заявил, что Мартыненко задержан за растрату 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". По его словам, с 2013 по 2016 годы преступная организация в составе должностных лиц "ВостГОКа", компании Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH, а также группа лиц, имевших контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко, совершили растрату средств путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП через австрийскую компанию-посредника Steuermann".

Смотрите также: Задержание детективами НАБУ соратника Яценюка Николая Мартыненко

Начальник отдела по работе с общественностью и СМИ НАБУ Оксана Митницкая сообщила о вручении подозрения Мартыненко, решается вопрос об избрании меры пресечения. Соответствующее ходатайство будет подано в суд утром 21 апреля. Она также сообщила, что Мартыненко пробудет до утра в СИЗО. В каком, не уточнила.