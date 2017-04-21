Мартыненко сообщили о подозрении, он проведет ночь в СИЗО

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Бывшему депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко, соратнику экс-премьера Арсения Яценюка, объявили о подозрении, его отвезут в СИЗО, где он пробудет до суда.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Мартыненко задержан за растрату 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". По его словам, с 2013 по 2016 годы преступная организация в составе должностных лиц "ВостГОКа", компании Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH, а также группа лиц, имевших контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко, совершили растрату средств путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП через австрийскую компанию-посредника Steuermann".

"Николай Мартыненко до сих пор находится в офисе НАБУ. По информации от его адвокатов, подозрение ему вручили. После этого он сразу поедет в СИЗО. Адвокаты предполагают, что уже завтра состоится суд, на котором для него изберут меру пресечения", — сообщает корреспондент "112 Украина" из Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Начальник отдела по работе с общественностью и СМИ НАБУ Оксана Митницкая подтвердила факт сообщения о подозрении Мартыненко, решается вопрос об избрании меры пресечения. Соответствующее ходатайство будет подано в суд утром 21 апреля.

Она также сообщила, что Мартыненко пробудет до утра в СИЗО. В каком, не уточнила.

Ранее Верховная Рада досрочно лишила полномочий депутата от фракции "Народный фронт" Мартыненко. Перед этим он заявил о сложении депутатских полномочий в связи с информационной кампанией против него. СМИ называют его одним из спонсоров партии "Народный фронт". Ряд депутатов требовали от Мартыненко сложить депутатский мандат, указывая на то, что против него в Швейцарии и Чехии якобы заведены уголовные дела о коррупции.

Сам Мартыненко считает, что директор НАБУ Артем Сытник сфальсифицировал против него обвинения.