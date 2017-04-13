Разумков: Порошенко назовет Вовка виновным в тарифном беспределе

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

С трибуны Верховной Рады 12 апреля глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк заявил, что будет уволен со своей должности. Таким образом, он ответил на вопрос лидера Радикальной партии Олега Ляшко, не собирается ли он уходить в отставку после скандала с введением абонплаты за газ.

Стоит отметить, что после назначения никому неизвестного Дмитрия Вовка на должность главы НКРЭКУ в конце 2014 года разгорелся скандал. Тогда ему было 24 года. В экспертных кругах сообщали, что его взяли на госслужбу вопреки всем законам и необходимым конкурсам. До того как стать чиновником, он работал в должности национального менеджера в кондитерской корпорации Roshen.

Заявление Дмитрия Вовка о его отставке в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

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Как вы оцениваете заявление об отставке Дмитрия Вовка?

— В данном случае будем надеяться, что это обещание Вовка станет реальностью, и я думаю, что это будет адекватная позиция АП и президента, дабы снять негатив и назначить ответственного за тот, фактически, беспредел, который в последнее время творила Нацкомисия по регулированию тарифов.

Вовк подконтрольный президенту, и если мы говорим, что Нацкомиссия творила беспредел, то это было с ведома и под руководством Порошенко?

— Формально, Нацкомиссия — это отдельно стоящая организация, которая не подчиняется никому. Но по факту мы же прекрасно понимаем, что менеджер, который пришел с корпорации Roshen, так или иначе связан с бывшим или фактическим хозяином корпорации Roshen.

Плюс, с одной стороны мы с вами могли наблюдать после введения так называемой абонплаты за транспортировку газа негативную реакцию со стороны президента и его администрации, но, тем не менее, практически всеобъемлющую поддержку со стороны фракции БПП в ВРУ, и они до сих пор отстаивают Вовка, говоря о том, что он эффективный менеджер, и решение, которое было сделано, оно было сделано в рамках закона.

Да, действительно, оно было сделано в рамках закона, за который в том числе и БПП проголосовал. А вот к закону очень много вопросов, и складывается впечатление, что он был прописан так, чтобы дать возможность творить те дела, которые творила Нацкомиссия, и дать фактически возможность для принятия таких решений Вовку.

Есть мнение, что Вовк — послушный рычаг в руках Петра Порошенко, его можно снять в любой момент, обвинив в некомпетентности. Что вы скажете о такой версии?

— Такая версия имеет право на жизнь, потому что мы наблюдали его позиционирование, его поведение, оно было достаточно несдержанным и слишком уверенным в себе. Поведение человека, который понимал, что ему в принципе за это ничего не будет.

Это раньше мы могли наблюдать и в эфирах телеканалов, и на радио, и при общении с нардепами. Сегодня (12 апреля — Ред.) его риторика в ВРУ все-таки поменялась, и она была более сдержанной, видимо он понимал, что над ним сгущаются тучи, и я думаю, то, что он заявил о том, что, возможно, в ближайшем будущем он перестанет занимать данное кресло, это все-таки его ошибка, потому что с точки зрения субординации он не мог этого делать, и за это его и со стороны АП тоже не похвалят.

Это не его компетенция, делать такие заявления, максимум что он мог сделать, это сказать, что он напишет такое заявление. А о том, что уже принято решение президентом, отправить его восвояси… на это у нас есть президент.

Можно ли сейчас говорить о том, что Вовк сделал на своем посту все, что мог, и теперь может идти с чистой совестью?

— С чистой совестью вряд ли, потому что на самом деле последний скандал с абонплатой за газ, это же не первый скандал, и просто раньше это проходило, точно также, как ситуация с так называемой платой за нестандартное присоединение к электросетям, которую фактически подняли то ли в четыре, то ли в шесть раз, но пока еще этот механизм тоже не до конца запущен.

Вот такое впечатление складывается, что общество тестировали: пройдет или нет. Последней каплей в этой чаше негодования стало введение платы за газ. И опять же, давайте будем честными, чиновникам стоило бы отвечать за свои слова, когда Вовк рассказывает о том, что граждане Украины начнут платить меньше, он, мягко говоря, лукавит, и все эксперты об этом говорят, приводя конкретные цифры, а не ту информацию, которую фактически фабрикует Нацагентство.

А может быть такая версия, что Вовк ушел в отставку, чуть позже тарифы на коммунальные услуги немножко снизят, и власть скажет, что во всем был виновен Вовк, а мы хотели как лучше.

— Нет, к сожалению, я думаю, этого не произойдет, потому что объективных предпосылок для снижения тарифов сегодня нет, и в украинской практике я не припомню, чтобы когда-то у нас тарифы менялись в сторону уменьшения. Даже если это происходило, то через очень короткий промежуток времени все возвращалось сторицей.

Но то, что на Вовка попробуют повесить всех собак, и не его в том числе, это объективные реалии украинской политики, "хорошая" традиция, поэтому тут я уверен почти на 99%.

Вам не кажется, что в 2014 году назначали Вовка — без опыта, неизвестного широкой общественности, именно чтобы он протянул такие непопулярные повышение и т.д., а теперь можно на него всех собак повесить?

— Я думаю, что если бы стояла задача просто через кого-то протянуть эти решения, то это мог бы быть и Вовк, и кто-то другой, поэтому говорить, что его назначили сугубо для того, чтобы потом со временем, через 2-3 года на него повесить всех собак, я думаю, это не совсем так.

Он достаточно жесткий был руководитель, он был человеком из команды, а мы знаем, что президент во многих вопросах основывается именно на личном восприятии того или иного менеджера, поэтому его назначали для выполнения ряда задач.

Я думаю, большую часть поставленных перед ним задач он выполнил, но эти задачи далеко не всегда коррелировались с необходимостью украинского общества.

Кого вы видите на этой должности после возможной отставки Дмитрия Вовка? REUTERS/Gleb Garanich Грань нищеты. Украинцы в тисках бедности

— Я думаю, что профильные эксперты смогут более компетентно ответить по этому вопросу, но это должен быть человек с опытом, из структуры, а не так, что любого менеджера поставили на эту должность.

Также мне бы очень хотелось, по мере возможности, чтобы это был человек с адекватной биографией, без темных пятен и привязки к тем или иным политическим силам. Если убрать личность, я видел бы технократа на этой должности.

Насколько фигура председателя Нацкомиссии вообще самостоятельная с политической точки зрения?

— В сегодняшних реалиях мы с вами прекрасно понимаем, что нет, хотя с точки зрения закона, это должна быть именно независимая фигура, и доказательством того, что фигура находится под влиянием тех или иных политических сил или личностей, мы видим то, что так называемая абонплата… по крайней мере, она отсрочена. С точки зрения закона этого произойти не могло.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что было бы логичнее не откладывать введение новой схемы оплаты за газ, а откорректировать соответствующее постановление так, чтобы оно отвечало интересам и потребителей.