Кабмин займется пенсиями, тарифами на содержание домов и ценами на авто

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В среду, 12 апреля, во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом состоится очередное заседание Кабинета министров. Начало заседания — 11.00.

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Согласно повестке дня, обнародованной на Правительственном портале, министр соцполитики Андрей Рева представит проект закона о внесении изменения в статью 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Также министры рассмотрят изменения в некоторые законы относительно воинских званий военнослужащих.

Исполняющий обязанности председателя Государственного космического агентства Юрий Радченко представит проект постановления Кабмина про внесении изменений в Положение о Государственном космическое агентство Украины, а первый вице-премьер Степан Кубив — проект постановления о внесении изменений в Методику определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей.

Также члены правительства займутся порядком формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и выплатами надбавок тренерам штатной команды Национальных сборных команд Украины по олимпийским видам спорта; министр финансов Александр Данилюк доложит о распределении в 2017 году остатка средств специального фонда государственного бюджета для развития отрасли энергетики.

Кроме того, министр культуры Евгений Нищук представит проект распоряжения об образовании Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

В заседании правительства также примут участие главы Житомирской и Львовской ОГА Игорь Гундич и Олег Синютка соответственно, которые вынесут на рассмотрение земельные вопросы.

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Детальней ознакомиться с повесткой дня заседания правительства 12 апреля можно здесь.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман накануне подвел итоги годовой работы своего правительства. Среди своих экономических достижений 2016 года премьер Владимир Гройсман назвал довольно успешную реализацию последовательной политики, которая вылилась в экономический рост, начавшийся в Украине в прошлом году после спада в 2014-ом.