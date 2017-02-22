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    Коалиция по-новому. Будет ли ротация руководства Верховной Рады?

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    По словам нардепа Сергея Лабазюка, новая модификация парламентского большинства вряд ли серьезно повлияет на продуктивность работы ВР.
    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В кулуарах Верховной Рады курсируют активные слухи о вхождении Радикальной партии в состав новой парламентской коалиции, подтвердил нардеп от депутатской группы "Воля народа" Сергей Лабазюк

    Фракция Радикальной партии в Верховной Раде готова принимать участие в создании новой коалиции в парламенте, но лишь в случае выполнения ряда ее принципиальных требований, заявил в понедельник лидер фракции Олег Ляшко. 

    Ранее в понедельник фракции "Радикальной партии", "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко", совместно с представителями общественности, заявили о намерении подписать декларацию о политическом сотрудничестве. При этом Ляшко заявил, что это сотрудничество не предполагает участие "Радикальной партии" в нынешней коалиции.

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    "На сегодняшний день в Раде действительно активно курсируют слухи о том, что в коалиции могут произойти изменения. Поговаривают, что единственным и основным условием при котором Радикальная партия вступит в ряды большинства является кресло спикера ВР. Если место председателя отдадут Олегу Ляшко, то Андрей Парубий отправится в СНБО, тогда как Александр Турчинов станет вице-премьером. Теоретически перемены могут произойти в силовом блоке. В кулуарах Рады курсируют разные версии, но дыма без огня, как известно, не бывает", — заявил политик. 

    По словам депутата, Олег Ляшко в кресле спикера будет смотреться предпочтительнее, чем нынешний глава ВР Андрей Парубий. 

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    "Олег Валерьевич будет получше, чем Парубий выступать в плане дикции, его будут понимать депутаты, но вопрос в том, что в таком случае мы будем слышать одного только Ляшко. Хотелось бы, чтобы Верховная Рада работала более конструктивно, в рамках регламента, а не того, кто будет симпатичнее выглядеть из кресла спикера", — отметил Лабазюк.

    Вместе с тем, депутат уверен, что новая модификация парламентского большинства ничего не изменит.

    "Возможно, Верховная Рада заработает как-то более профессиональнее и качественнее. Коалиция будет более стойкой. Ведь мы видим, открылась сессия, началась работа, а большинство законопроектов проваливаются и не голосуются. Происходят разные спекуляции, те или иные партии играются с рейтингами, а работа стоит, законы голосуются с десятой попытки", — подытожил он.

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