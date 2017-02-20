наверх
20.02.201702:53
Курсы валют НБУ
  • EUR28.78+ 0.03
  • USD27.03+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Если ВР не ответит за блокаду Донбасса, коалицию нужно распустить - эксперт

    Тема:

    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове (449)

    62
    Политический эксперт Павлел Карназыцкий в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что блокада Донбасса несет угрозу конституционному строю страны.
    Павел Карназыцкий
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Все просят прекратить блокаду, а ее организаторы планируют ее расширение. Сейчас железнодорожное сообщение перекрыто между контролируемыми Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей, а в дальнейшем участники блокады хотят перекрыть также сообщения Украины с РФ. Об этом заявил участник блокады, народный депутат Семен Семенченко.

    Годовщина расстрела Майдана: чествование погибших и требования к власти
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Еще та неделька: ЧП в энергетике, Майдан, блокада Донбасса и прочее

    Что должен предпринять президент, чтобы прекратить блокаду, рассказал политический эксперт Павлел Карназыцкий в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "На президенте лежит защита конституционного строя, сегодня мы видим угрозу конституционному строю, или в парламенте появляется политическая коалиция, или он должен просто распустить этот парламент. Сегодня у президента выбор. Он должен прийти и сказать, что, ребята, или вы собираете парламентскую коалицию и несете ответственность за ситуацию в стране, или вы просто идете домой", — считает эксперт.

    В конце декабря 2016 года бывшие бойцы АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    В центре Киева устанавливают палатки
    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Последствия обстрела Авдеевки
    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Павел Карназыцкий
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове