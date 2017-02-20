Если ВР не ответит за блокаду Донбасса, коалицию нужно распустить - эксперт

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Все просят прекратить блокаду, а ее организаторы планируют ее расширение. Сейчас железнодорожное сообщение перекрыто между контролируемыми Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей, а в дальнейшем участники блокады хотят перекрыть также сообщения Украины с РФ. Об этом заявил участник блокады, народный депутат Семен Семенченко.

Что должен предпринять президент, чтобы прекратить блокаду, рассказал политический эксперт Павлел Карназыцкий в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"На президенте лежит защита конституционного строя, сегодня мы видим угрозу конституционному строю, или в парламенте появляется политическая коалиция, или он должен просто распустить этот парламент. Сегодня у президента выбор. Он должен прийти и сказать, что, ребята, или вы собираете парламентскую коалицию и несете ответственность за ситуацию в стране, или вы просто идете домой", — считает эксперт.

В конце декабря 2016 года бывшие бойцы АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.