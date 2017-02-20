Ляшко: "радикалы" готовы участвовать в создании новой коалиции

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. "Радикальная партия" в Верховной Раде готова принимать участие в создании новой коалиции в парламенте, но лишь в случае выполнения ряда ее принципиальных требований, заявил в понедельник лидер фракции Олег Ляшко.

Ранее в понедельник фракции "Радикальной партии", "Народного фронта" экс-премьера Украины Арсения Яценюка и "Блока Петра Порошенко", совместно с представителями общественности, заявили о намерении подписать декларацию о политическом сотрудничестве. При этом Ляшко заявил, что это сотрудничество не предполагает участие "Радикальной партии" в нынешней коалиции.

"Радикальная партия готова принимать участи в создании новой коалиции. Наши требования для входа в коалицию – отказ от идеи продажи земли, отказ от повышения пенсионного возраста, радикальное повышение доходов украинцев, чтобы они имели работу и зарплату", — сказал Ляшко журналистам в понедельник после заседания фракции.

Оппозиция в Раде неоднократно обвиняла власти в фактическом отсутствии коалиции. Де-юре коалиция существует, однако де-факто у большинства нет необходимых 226 голосов для принятия важных решений. На этом фоне депутатам нелегко находить голоса даже под обычные законы, а из-за низкой дисциплины народных избранников спикер парламента Андрей Парубий периодически вынужден закрывать заседания досрочно. Лидер оппозиционной "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться с официальным запросом к спикеру Рады с требованием обнародовать поименный состав правящей коалиции.